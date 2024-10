O Android Automotive vai chegar às motas pela primeira vez, pelas mãos da KTM

Falar de Android Auto ou de Android Automotive é, por norma, falar de soluções para automóveis. Isso vai mudar em breve, graças à conhecida KTM. Esta fabricante de motas resolveu adotar o Android Automotive e torná-lo disponível nas suas propostas, algo único no mundo automobilístico!

Android Automotive vai chegar às motas

O Android Auto e o Android Automotive são muito populares nos automóveis. Ajudam os utilizadores a usar aplicações de terceiros nos ecrãs dentro do carro. Isto faz sentido, uma vez que o streaming de música e a navegação são alguns dos casos de utilização mais comuns para os monitores automóveis.

A navegação também é um caso de utilização comum para veículos de duas rodas, como motos, e ter Android Auto ou Automotive também seria ótimo para bicicletas. Se assim o desejar, considere a próxima moto da KTM, pois virá com Android Automotive.

A conhecida marca austríaca de motas KTM anunciou uma nova Unidade de Controlo de Comunicação (CCU) para o seu novo painel TFT, disponível em primeiro lugar nas suas próximas motos premium. Esta CCU inclui 32 GB de armazenamento interno, 3 GB de RAM e capacidades de conectividade (eSIM, GPS, Bluetooth e Wi-Fi). A melhor parte é que a CCU permite que o TFT Dashboard tenha o Android Automotive.

KTM faz história com esta novidade

Como referido, a adição de aplicações Google ao Android Automotive OS dará a marca “Carros com Google integrado”, que a KTM não menciona. Isto significa que não haverá aplicações Google pré-carregadas no dispositivo.

A KTM também está a integrar a navegação de mapas offline no CCU, fornecendo navegação em tempo real sem sincronização ou ligação a um telemóvel. Isto permitirá uma orientação e planeamento de rotas ativos, juntamente com rotas AB, pontos de interesse pré-programados e muito mais.

Para outros detalhes, a KTM refere que a CCU se irá ligar perfeitamente ao smartphone em cada ciclo de ignição. Isto também facilitará a atualização de funções e características ao longo da vida da mota. As atualizações iniciais serão feitas através do concessionário KTM, mas no futuro, a moto poderá receber atualizações OTA diretamente.