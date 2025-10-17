PplWare Mobile

Estados Unidos homenageiam Steve Jobs com uma moeda comemorativa de 1 dólar

· Apple 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Zé Fonseca A. says:
    17 de Outubro de 2025 às 10:49

    dou 1 ano para começarem a ser vendidas a 10k

    Responder
  2. Max says:
    17 de Outubro de 2025 às 11:05

    Isso está de acordo com a Lei das Moedas Coleccionáveis em Circulação.
    Mas onde a coisa está a ficar engraçada, ou com pouca graça, dependendo da perspetiva, é de haver uma moeda comemorativa com a cara de Trump “representativa do 250.º aniversário dos Estados Unidos”. Isto apesar do código que rege as moedas comemorativas dizer que: “Nenhuma moeda emitida pode conter a imagem de um ex-presidente ou presidente atual vivo, ou de qualquer ex-presidente falecido durante o período de dois anos após a data da morte do mesmo”. A sua corte na casa Branca já disse que “Ele vai adorar”.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google Gemini - Transformar fotografias em vídeos

Aptera Motors

Renault 5 Turbo 3E no histórico Tour de Corse