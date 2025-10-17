Estados Unidos homenageiam Steve Jobs com uma moeda comemorativa de 1 dólar

Seguindo uma tradição que ganha forma desde 2018, a Casa da Moeda dos Estados Unidos anunciou que planeia lançar uma moeda comemorativa de um dólar com o cofundador da Apple, Steve Jobs, em 2026.

A semelhança do que fazemos, também, em Portugal, homenageando personalidades relevantes com moedas comemorativas, a Casa da Moeda dos Estados Unidos anunciou que planeia homenagear o cofundador da gigante de Cupertino, que tanto deu e tem dado, através do seu legado, à indústria tecnológica.

Desde 2018, e numa iniciativa para 15 anos, os Estados Unidos têm comemorado as inovações tecnológicas ao longo da história do país com moedas especiais de um dólar, representando todos os estados, cinco territórios e o Distrito de Columbia.

O leque de moedas do próximo ano inclui uma de Steve Jobs, que representará a Califórnia. Esta pode ser considerada uma escolha clara, tendo em conta a contribuição do empresário para as indústrias de computadores pessoais e eletrónica de consumo.

Steve Jobs representa Califórnia, berço da Apple

A moeda dedicada a Steve Jobs é uma das quatro planeadas para o próximo ano, comemorando inovações tecnológicas associadas a quatro estados, incluindo a Califórnia, terra natal do cofundador da Apple.

A participação da Califórnia no programa American Innovation $1 Coin mostra um jovem Jobs sentado de pernas cruzadas em frente a uma paisagem com colinas onduladas e carvalhos.

Uma inscrição ao redor do desenho inclui uma citação de Steve Jobs: "Make Something Wonderful" ("Faz algo maravilhoso").

Segundo a Casa da Moeda, o desenho faz referência ao compromisso do falecido cofundador da Apple em criar tecnologia que pareça tão orgânica quanto a natureza.

Entretanto, há outra moeda de um dólar relacionada a computadores planeada para o próximo ano: comemora o supercomputador Cray-1, em representação do Wisconsin.

Antes disso, moedas retrataram a lâmpada para Nova Jersey, o videojogo "Handball" de Ralph Baer para New Hampshire, o Telescópio Espacial Hubble para Maryland e os astronautas da NASA para o Texas.

Entradas subsequentes estão planeadas até 2032.

