Fiido lança nova E-Bike urbana C11 Pro: especificações de gama alta a preço acessível

A Fiido anunciou hoje o lançamento da Fiido C11 Pro, uma versão melhorada do modelo C11, muito popular entre os utilizadores. Projetada com base no feedback dos ciclistas, a Fiido C11 Pro oferece uma maior autonomia, potência eficiente e um controlo preciso.

A Fiido C11 Pro está preparada para qualquer condição climática em terrenos urbanos, sendo altamente durável. Os seus principais componentes estão preparados para funcionar sob chuva, neve e ventos fortes. O sensor de binário duplo MIVICE S200 foi testado rigorosamente em condições de temperatura extremas e o travão de disco hidráulico de pistão duplo possui uma estrutura selada que resiste bem a condições adversas. A bateria, por sua vez, é resistente a baixas temperaturas e protegida contra explosões, equipada com tecnologia BMS e verificada em mais de 10 testes de segurança.

Rápida, com menos esforço e uma experiência de condução quase natural

A assistência ao pedal é mais intuitiva graças ao exclusivo sensor de binário sem contato da Mivice, que, com algoritmos preditivos e controlo adaptativo de binário, analisa a pressão no pedal em apenas 0,01 segundos.

Para travar, basta um toque suave, com os travões hidráulicos a oferecerem máxima resposta e potência de travagem. Subidas tornam-se fáceis com o sistema Shimano de 7 velocidades e um motor de 55 Nm de baixa resistência, que também se adequa a trajetos fora de estrada. A relação de 11-32T proporciona maior velocidade em estradas planas, em comparação com as e-bikes com mecanismo de correia.

Autonomia superior e carregamento prático

Com uma única carga, é possível cobrir as deslocações de uma semana inteira. A autonomia ascende a 104 km — 35% mais do que e-bikes de cidade comuns e 16% mais do que o modelo C11 — graças à bateria de 499,2 Wh (48V, 10,4Ah) e à tecnologia de binário que economiza energia. Além disso, a bateria removível facilita o carregamento, evitando a necessidade de transportar a e-bike até à tomada.

Vida útil prolongada e menos necessidade de manutenção

O design integrado e oculto do sensor de binário torna-o isento de manutenção, suportando bem as condições adversas enquanto minimiza o desgaste. É fácil de instalar, bastando substituir a coluna central do quadro original. Os travões hidráulicos garantem uma excelente dissipação de calor e drenagem de água, reduzindo a perda de eficiência dos travões. Existe também a possibilidade de upgrade da bateria, aumentando, ainda mais, a sua utilização ao longo do tempo.

“O Fiido C11 Pro é o resultado do nosso compromisso contínuo com a inovação e com a escuta ativa dos nossos utilizadores”, afirmou o CEO da Fiido. “Queríamos criar uma e-bike que não só atendesse às necessidades da mobilidade urbana moderna, mas que também melhorasse a experiência de condução em geral.”

A nova E-bike Fiido C11 Pro está disponível para compra desde 25 de outubro. Para celebrar o lançamento, a Fiido oferece aos subscritores da newsletter um preço especial de 1099€ (IVA incluído) — um desconto de 700€ face ao preço normal. Visite www.fiido.com para saber mais e subscreva hoje mesmo.

Fiido C11 Pro