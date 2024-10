Volkswagen planeia encerrar três fábricas na Alemanha e cortar salários para reduzir custos

A Volkswagen planeia mudanças para enfrentar um mercado cada vez mais competitivo. Os planos incluem, entre outras medidas, o encerramento de três fábricas, na Alemanha.

O principal líder laboral da Volkswagen AG afirmou que a empresa planeia encerrar pelo menos três fábricas, na Alemanha.

Segundo Daniela Cavallo, chefe do conselho de trabalhadores e membro do conselho de supervisão da Volkswagen, os planos incluem, também, a aplicação de cortes salariais universais de 10% na principal marca Volkswagen, bem como a reestruturação das restantes fábricas no país.

Isto significa retirar ainda mais produtos, quantidades, turnos e linhas de montagem inteiras, muito além do que já fizemos até agora. Isto é uma situação de fome, um enfraquecimento gradual.

Disse Daniela Cavallo, na segunda-feira, num discurso perante centenas de trabalhadores da Volkswagen, em Wolfsburg, na Alemanha.

Reestruturação da Volkswagen desagrada aos trabalhadores

Segundo a Bloomberg, Cavallo disse que a Porsche, fabricante de automóveis de luxo, terminou a sua relação de produção e planeamento de futuros modelos com a fábrica de Osnabrück, na Alemanha.

Na sexta-feira, a Porsche AG revelou que está a ponderar cortes de custos e a rever a sua linha de modelos, após uma queda da procura na China ter atingido os seus lucros.

Na perspetiva dos sindicalistas, os trabalhadores estão a pagar pelos erros da direção, nomeadamente uma mudança para veículos elétricos mal sucedida e uma má política de preços.

O diretor-executivo da Vokkswagen, Oliver Blume, justificou as decisões com os elevados custos da marca Volkswagen, que se debate com a diminuição da procura na Europa e com a intensificação da concorrência da BYD na China. Por sua vez, Cavallo disse que este esforço para uma redução de custos pode ameaçar "dezenas de milhares" de empregos na Alemanha.

