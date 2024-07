Nissan e Honda planeiam juntar-se para competir no setor dos carros elétricos

As japonesas Nissan e Honda estão a planear a partilha de software automóvel, num esforço para implementar capacidades de ponta, de forma mais económica e rápida.

Os carros elétricos e baseados em software são, pelo que as fabricantes vão partilhando, mais caros de desenvolver e produzir, pela tecnologia que lhes está associada. Assim sendo, a Nissan e a Honda estão a ponderar unir-se para uma parceria no domínio do software e do carregamento de veículos elétricos.

Conforme avançado pelo jornal japonês Nikkei Asia, as duas fabricantes de automóveis japonesas estão a definir pormenores para o desenvolvimento conjunto de sistemas operativos e outro software automóvel, por forma a reduzir os custos relacionados. Este software procurará melhorar as funções básicas dos veículos, mas também deverá poder ser atualizado para melhorias contínuas de capacidades.

Nos planos estará, além de software para carros da próxima geração, o reforço da infraestrutura de carregamento de carros elétricos, com o objetivo de cimentar a sua competitividade num setor em crescimento.

Afinal, conforme dados citados pelo órgão de comunicação japonês, as fabricantes não têm acompanhado a evolução do mercado, com a Nissan a vender 140.000 veículos elétricos em todo o mundo, em 2023, e a Honda 19.000. Para comparação, a americana Tesla vendeu 1,8 milhões de unidades e a chinesa BYD 1,57 milhões.

Em março, as japonesas Nissan e Honda anunciaram que iriam iniciar conversações sobre uma parceria estratégica abrangente. Na altura, falava-se que estavam a considerar juntar-se para desenvolver carros elétricos a preços acessíveis.

Rumores indicam que as fabricantes de automóveis estão a planear cooperar em seis matérias, incluindo as baterias para veículos elétricos.