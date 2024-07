Voltam os problemas à Tesla, com um recall de 1,8 milhões de carros elétricos

Não são nada raros os problemas nos carros da Tesla, com vários processos de recall a terem sido realizados nos últimos meses. A marca trata destas questões rapidamente, muitas vezes com uma simples atualização de software. Isso acontece agora novamente, com 1,8 milhões de veículos a serem abrangidos nesta correção.

Problemas voltam a atingir os carros da Tesla

Há um novo problema a afetar os carros elétricos da Tesla. Mais uma vez está associado a um problema de hardware, que parece não funcionar como pretendido. Do que é descrito, a falha está no capô de vários modelos, que se pode abrir durante a condução.

No seguimento deste problema, a Tesla emitiu um recall de 1,8 milhões de veículos nos Estados Unidos, conforme está a ser avançado. Este é um número considerável, mesmo para uma empresa que não é estranha a este tipo de situações.

A origem desta situação veio da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário (NHTSA), que anunciou a necessidade de recolha devido ao risco de falha. Esta pretende notificar os indivíduos sobre o capô que pode não permanecer fechado e trancado durante a condução.

Recall de 1,8 milhões de carros elétricos

Um capô que não esteja devidamente preso pode soltar-se, enquanto um destes carros é conduzido, e bloquear a visão do condutor. A Tesla lançou uma atualização de software over-the-air que deverá corrigir o problema. O recall ocorre em veículos Model 3, Model S e Model X, de 2021 a 2024. Também afeta veículos Model Y, de 2020-2024.

Este ano já houve várias situações de recalls nos carros da Tesla. Em janeiro, 200.000 carros foram recolhidos devido a uma câmara de marcha-atrás avariada e, em fevereiro, o número superou mesmo este recall, com dois milhões de veículos sinalizados por mensagens de luz de aviso demasiado pequeno.

Já em maio, a Tesla viu 125.000 veículos com problemas nos cinto de segurança, e em junho houve uma situação com o limpa-para-brisas e acabamentos com defeito para 12.000 Cybertrucks da Tesla. Como pode ser visto nestes exemplos, estas situações tornam-se demasiado comuns na Tesla, o que é não é nada positivo para a marca.