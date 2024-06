Primeiro comboio de passageiros em fibra de carbono do mundo é apresentado na China

Desenvolvido pela Qingdao Sifang Rolling Stock Co, uma subsidiária da China Railway Construction Corporation, o comboio em fibra de carbono Carbon Star Rapid Transit concluiu com êxito os testes na fábrica e deverá começar a funcionar em Qingdao ainda este ano.

Construção pioneira em fibra de carbono

As principais estruturas de suporte de carga do comboio, incluindo a carroçaria e a estrutura do bogie, são feitas de materiais compósitos de fibra de carbono. Esta construção de vanguarda faz com que a carroçaria e a estrutura do comboio sejam 25% e 50% mais leves, respetivamente, do que as fabricadas com materiais convencionais.

No total, é 11% mais leve do que os modelos tradicionais, o que permite uma redução de 7% no consumo de energia, segundo o South China Morning Post. Esta eficiência traduz-se numa redução significativa das emissões de dióxido de carbono - cerca de 130 toneladas por ano.

Os comboios Cetrovo foram concebidos para viajar a velocidades até 140 km/h, consideravelmente mais rápidas do que a atual velocidade média de 80 km/h. Além disso, os comboios totalmente automatizados e sem condutor podem navegar em vias curvas ou íngremes e funcionar em condições extremas, como temperaturas e altitudes elevadas.

O menor peso do Cetrovo significa um menor desgaste das rodas e dos carris, o que resulta em menores custos de manutenção e em viagens mais silenciosas para os passageiros. Além disso, o comboio está equipado com um sistema inteligente de aviso prévio anti-colisão e um sistema de deteção de obstáculos, que pode enviar automaticamente alertas e parar o comboio em caso de emergência.

Avanço da tecnologia nos comboios e no trânsito ferroviário

A China Railway Construction Corporation, o maior fabricante de material circulante do mundo, continua a liderar em termos de inovação. Desde a sua criação em 1900, durante a ocupação alemã, a Qingdao Sifang, uma subsidiária da empresa, tem estado na vanguarda do fabrico de material circulante na China.

Não podemos imaginar o quão longe estamos agora no sistema de transportes. Com o primeiro comboio de passageiros em fibra de carbono do mundo, a China está a pensar no futuro no que diz respeito à sustentabilidade e à eficiência. De facto, este tipo de comboios são o futuro que também promoverá campanhas mais ecológicas na indústria.

No início de 2023, começou a produção do primeiro comboio movido a hidrogénio na China. Diz-se que este comboio pode atingir uma velocidade de 160 km/h.

