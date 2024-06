Ilya Sutskever, antigo cofundador e cientista-chefe da OpenAI, lança nova empresa de IA

O antigo cofundador e cientista-chefe da OpenAI, Ilya Sutskever, anunciou a sua nova empresa que se centrará na construção de uma superinteligência segura. A startup, denominada Safe Superintelligence Inc (SSI), foi criada por Sutskever juntamente com o seu antigo colega da OpenAI, Daniel Levy, e o antigo diretor de IA da Apple, Daniel Gross.

"Uma equipa composta pelos melhores investigadores do mundo"

A empresa americana terá escritórios em Palo Alto e Tel Aviv, Israel, de onde pretende recrutar talentos técnicos, de acordo com uma nota partilhada no seu website.

Iniciámos o primeiro laboratório SSI do mundo, com um objetivo e um produto: uma superinteligência segura.

Diz a nota.

Os co-fundadores também partilharam o facto de estarem "a reunir uma equipa empenhada, composta pelos melhores engenheiros e investigadores do mundo, dedicada a concentrar-se na SSI e nada mais".

Vamos perseguir a superinteligência segura num tiro direto, com um foco, um objetivo e um produto. Fá-lo-emos através de descobertas revolucionárias produzidas por uma pequena equipa de craques.

Afirmou Sutskever, numa publicação no X.

Na nota partilhada no site, Sutskever sublinhou que a sua empresa irá sempre concentrar-se na segurança, juntamente com os avanços.

Planeamos avançar as capacidades o mais rapidamente possível, assegurando ao mesmo tempo que a nossa segurança se mantém sempre à frente.

Lê-se na nota.

A nota também convida engenheiros e técnicos a juntarem-se à startup na sua jornada de criação de IA mais segura.

Recentemente, vários incidentes mostraram os riscos associados à IA e à sua utilização desinibida. Um excelente exemplo disso é o relatório da UNESCO que destacou que o desenvolvimento da IA poderia alimentar um novo aumento na negação do Holocausto.

Da mesma forma, os deepfakes, entre outros, também aumentaram os problemas dos internautas e a disseminação da desinformação tornou-se mais fácil. A startup de Sutskever terá provavelmente como objetivo abordar estas questões e outras mais nos próximos dias.

A saída de Ilya Sutskever da OpenAI

O anúncio de Sutskever porá fim à longa lista de especulações que se seguiram à sua saída da OpenAI. Após quase uma década de associação com a empresa de IA, Sutskever anunciou a sua demissão a 14 de maio deste ano. A sua saída repentina seguiu-se ao anúncio da empresa do próximo lançamento do GPT-4o, um novo modelo de IA capaz de conversas de voz realistas e de interagir com textos e imagens.

"Depois de quase uma década, tomei a decisão de deixar a OpenAI", disse Sutskever num post no X. Também revelou que estava a trabalhar num novo projeto "que é muito significativo para mim pessoalmente, sobre o qual partilharei detalhes no devido tempo".

A saída ocorreu meses depois de Sutskever, que era membro do conselho da OpenAI na época, ter desempenhado um papel central na dramática demissão e recontratação de Sam Altman em novembro de 2023.

Altman e Sutskever também se tinham desentendido várias vezes sobre a questão da segurança da IA. Sutskever foi substituído como novo cientista-chefe por Jakub Pachocki, com efeito imediato. Pachocki foi anteriormente diretor de investigação da OpenAI e liderou o desenvolvimento do GPT-4 e do OpenAI Five.

