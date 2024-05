Este “portal” liga Dublin e Nova Iorque, mas há um problema: a partilha de conteúdo impróprio

Um artista criou um projeto que consiste em "portais" de transmissão em direto entre cidades. Apesar de a ideia ser criativa e estar a reunir elogios, as pessoas conseguiram motivar a desativação temporária do portal que liga Nova Iorque a Dublin, por partilharem conteúdo impróprio.

Desenvolvido pelo artista lituano Benediktas Gylys, com a ajuda de uma pequena equipa académica, o Portals é um projeto que liga cidades por via de um grande portal com aspeto futurista - semelhante àqueles que vemos nos filmes de ficção científica e que permitem passar de uma cidade para outra num ápice.

No seu site, os criadores do projeto dizem que o Portals "nasceu de um sentimento de que nós, humanos, temos mais para partilhar do que aquilo que nos separa; e de um sentimento de que estamos todos interligados neste nosso planeta".

Na terça-feira, e após vários incidentes, o portal de transmissão em direto 24 horas por dia, 7 dias por semana, que liga a cidade de Nova Iorque à capital irlandesa, Dublin, foi temporariamente desativado. Os técnicos estão a tentar perceber como impedir que as pessoas partilhem material impróprio.

De acordo com um comunicado, a Câmara Municipal de Dublin disse que ia encerrar o portal até que fossem encontradas "soluções técnicas" para remediar o "comportamento inadequado" das pessoas que se cruzam com aquela que é, na verdade, uma webcam com transmissão em direto entre as duas cidades.

Continuaremos a monitorizar a situação nos próximos dias com os nossos parceiros em Nova Iorque para garantir que os portais continuem a proporcionar uma experiência positiva para ambas as cidades e para o mundo.

Lê-se no comunicado, que ressalva que a "esmagadora maioria das interações são positivas".

Por sua vez, os responsáveis pela instalação em Nova Iorque disseram, à CNN, que tinham "um conjunto de protocolos em vigor desde o lançamento do portal", por forma a tornar a experiência segura, incluindo "segurança no local 24 horas por dia, 7 dias por semana, e barreiras para impedir que as pessoas entrem no portal".

Segundo o mesmo órgão de comunicação, espera-se que os portais voltem a estar online nos próximos dias.