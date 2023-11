Cuidado, OpenAI! Microsoft contrata Sam Altman para liderar uma nova equipa de IA

O anúncio sobre a saída de Sam Altman da OpenAI surpreendeu a indústria e atiçou os interessados no ex-CEO da empresa de Inteligência Artificial (IA). Aliás, a Microsoft não perdeu tempo e já terá contratado o impulsionador do chatbot mais badalado de 2023.

A Microsoft anunciou a contratação de Sam Altman, cofundador e, até sexta-feira passada, CEO da OpenAI. Ao seu lado chega Greg Brockman, um conhecido executivo e membro do conselho da mãe do ChatGPT, que também deixou a empresa no final da semana passada.

Estamos extremamente entusiasmados por anunciar que Sam Altman e Greg Brockman, juntamente com os seus colegas, vão juntar-se à Microsoft para liderar uma nova equipa de investigação avançada em IA.

Anunciou o CEO da Microsoft, Satya Nadella, no seu perfil oficial no X.

Após a demissão de Sam Altman, conforme acompanhámos aqui, a imprensa afirmou que o conselho da OpenAI estava sob pressão, no sentido de recuperar o até então CEO.

A pressão estaria a ser exercida por funcionários e investidores, que ameaçaram, inclusivamente, um despedimento em massa, caso Sam Altman não regressasse. Entre eles estava a Microsoft, cujo investimento chorudo foi feito em janeiro deste ano.

A contratação de Sam Altman e Greg Brockman pela Microsoft representa uma reviravolta nesta história, uma vez que, desde janeiro, esta tem trabalhado com a OpenAI, no sentido de implementar novas funcionalidades baseadas em IA nos seus produtos e serviços.

Agora, resta-nos esperar para saber mais novidades sobre estas novas contratações, bem como o trabalho que a nova equipa de IA da Microsoft irá concretizar.