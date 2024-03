Publicadas as Listas definitivas do Concurso de Transição de Docentes

Já estão disponíveis para consulta as listas definitivas de ordenação, de colocação, de exclusão e de retirados do concurso de Transição de Docentes dos Quadros de Zona Pedagógica – 2023.

Colocadas a concurso 24.191 vagas para Docentes

Foram colocadas a concurso 24.191 vagas, que correspondiam ao número de docentes com vínculo aos 10 QZP extintos, com exceção dos docentes que obtiveram vinculação através do concurso externo de vinculação dinâmica realizado em 2023.

Segundo as informações publicadas aqui, transitaram para os novos 63 QZP 21.255 docentes e ficaram por ocupar 2.939 vagas, em resultado da não apresentação ao concurso de transição de todos os candidatos considerados para as dotações apuradas.

De acordo com a Direção-Geral da Administração Escolar...

Em função das suas preferências, os candidatos foram colocados num dos novos QZP, que resultaram da subdivisão do QZP extinto a que estavam vinculados, verificando-se que 85,4% dos docentes obteve colocação no QZP novo que indicou na sua primeira preferência

É ainda referido que, do concurso de transição, ficaram apenas excluídos aqueles que obtiveram vinculação através do concurso externo de vinculação dinâmica realizado no ano passado e que este ano terão de candidatar-se a todo o país.

