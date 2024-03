Europa: híbridos aproximam-se dos carros a gasolina e a procura por elétricos diminui

Não só de puramente elétricos se concretiza a transição energética, estando os híbridos a assumir um papel de destaque. Em fevereiro deste ano, aliás, estes reduziram a sua diferença relativamente aos automóveis movidos a gasolina, ao passo que a procura por elétricos estabilizou.

Recentemente, dizia Adrian Hallmark, CEO da Bentley, que os híbridos plug-in são uma "tecnologia de transição credível que reduz efetivamente as emissões de CO2 e inicia a viagem rumo à eletrificação para as pessoas que não podem pagar [um elétrico] ou que não conseguem viver com o padrão de utilização que esses implicam".

De facto, os últimos dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (em inglês, ACEA) dão conta de um crescimento dos híbridos a ponto de se aproximarem dos carros movidos a gasolina. Este aumento foi impulsionado por ganhos muito sólidos em França, Espanha, Alemanha e Itália.

Híbridos têm cada vez mais adeptos

De acordo com a associação europeia de fabricantes automóveis, as vendas de híbridos aumentaram 24,4% em fevereiro, aproximando-se das vendas de carros a gasolina. Por sua vez, as vendas de veículos elétricos estabilizaram-se.

O mesmo relatório relativo à União Europeia (UE) indica que o crescimento mensal dos híbridos foi sustentado, em grande parte, por ganhos consideráveis em quatro dos principais mercados: França (+41,5%), Espanha (+26,5%), Alemanha (+16,4%) e Itália (+16,1%).

No seu conjunto, estes representaram mais de 70% do total de vendas de híbridos (255.511 unidades). Estes números elevam a quota de mercado dos híbridos para 28,9%, ficando atrás dos veículos a gasolina (35,5%, com 313.681 unidades vendidas, em fevereiro).

Os carros movidos a gasolina, por sua vez, registaram um aumento anual de 6,1%, nomeadamente em Itália (+33,4%), permanecendo como a escolha mais popular entre os europeus, apesar da queda ligeira relativamente ao ano passado (-1,4%). Por sua vez, os carros a diesel registaram uma queda de 5.1% para 12.9% (com 113.891 unidades).

No caso dos híbridos plug-in, o crescimento também foi notório: 11,6% para 64.351 unidades, representando 7,3% das vendas na UE. Também estes modelos beneficiaram do sucesso em mercados como a Alemanha (+22,3%), Bélgica (+21.8%) e França (+11.8%).

As vendas de veículos elétricos aumentarem apenas 9% em fevereiro de 2024, para 106.187, mantendo a sua quota de mercado nos 12%. Apesar do crescimento na Bélgica (+66.9%), França (+31.8%), e Países Baixos (+20.9%), os elétricos caíram 15,4% na Alemanha.

Em termos globais, a UE registou 883.608 vendas de automóveis em fevereiro, elevando para 1,7 milhões o número de matrículas até ao momento este ano.