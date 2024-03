Primeiro elétrico da Bentley adiado em prol de novos híbridos plug-in

No ano passado, a Bentley previa apresentar o seu primeiro carro 100% elétrico em 2025. Porém, "outro valor mais alto se alevanta": a empresa vai adiar o seu modelo totalmente eletrificado para 2026, em prol de novos híbridos plug-in.

Conforme vimos no ano passado, o primeiro veículo elétrico da Bentley deveria ser lançado em 2025, como o primeiro de cinco novos veículos elétricos, a um ritmo de um por ano, segundo a informação dada quando foi anunciado pela primeira vez em 2022. No entanto, afinal, um modelo autónomo da gama será revelado no final de 2026, com as primeiras entregas a serem efetuadas nesse ano.

Os carros elétricos subsequentes - que irão substituir os veículos existentes na gama da Bentley - também verão as suas chegadas adiadas, como parte de um lançamento que terminará não em 2030, conforme planeado, mas em 2033 - data a partir da qual a Bentley planeia tornar-se numa marca de veículos totalmente elétricos.

Segundo avançado pela Autocar, citando Adrian Hallmark, CEO da Bentley, tudo isto faz parte de uma estratégia de investimento que está "bloqueada e consolidada" e da qual não será possível "recuar".

Afinal, apesar de a Bentley estar a trabalhar, a longo prazo, em substitutos elétricos para o Continental GT, Continental GTC, Flying Spur e Bentayga, o primeiro elétrico será um modelo totalmente novo, que chegará com "melhores características autónomas do que as que teríamos em 2025".

Bentley será elétrica, mas fá-alo-á à velocidade do mercado

Apesar de a Bentley querer concretizar a eletrificação da sua frota, o recente abrandamento do mercado dos elétricos convenceu a empresa de que os grupos motopropulsores híbridos plug-in podem não ser uma tecnologia provisória.

Atualmente, a empresa está a preparar-se para lançar um novo sistema híbrido plug-in de alto desempenho, baseado num motor V8, que servirá de substituto para o recém-descontinuado motor W12.

A Bentley investirá "centenas de milhões" em híbridos plug-in e estes continuarão à venda até ao início da década de 2030. Isto, porque, embora a marca esperasse uma queda drástica na procura por este tipo de veículo, agora, considera que esta irá aumentar no final da década.

Para Hallmark, os híbridos plug-in são uma "tecnologia de transição credível que reduz efetivamente as emissões de CO2 e inicia a viagem rumo à eletrificação para as pessoas que não podem pagar [um elétrico] ou que não conseguem viver com o padrão de utilização que esses implicam".