Bentley vai fabricar apenas carros elétricos dentro de 10 anos

Há cada vez mais uma maior consciencialização sobre as questões ambientais e prova disso são as mudanças a que temos assistido, nomeadamente no setor da indústria automóvel. Marcas como a Bentley, por exemplo, já confirmaram que o seu primeiro carro elétrico chegará em meados do ano 2025.

Mas a marca de luxo londrina vai mais longe e afirma agora que se vai dedicar exclusivamente ao fabrico de carros elétricos dentro de 10 anos.

A eficiência e energética e a sustentabilidade ecológica são fatores a que as empresas e fabricantes mais têm dado especial atenção. O nosso planeta precisa de mudanças ao nível da poluição e utilização de recursos, de forma a conseguirmos equilibrar aspetos como as alterações climáticas.

Assim, são de louvar todas as iniciativas, projetos e ideias que possam contribuir para esse objetivo que deveria ser comum a todos nós que cá habitamos.

O mundo automóvel tem dada cartas muito importantes neste sentido, com a produção de veículos elétricos cada vez mais proeminente.

Bentley vai fabricar exclusivamente carros elétricos em 10 anos

A Bentley é uma marca de carros de luxo do Reino Unido, mas que pertence ao grupo alemão da Volkswagen. Alguns líderes da empresa já confirmaram que a marca vai ter o seu primeiro carro elétrico para o ano de 2025, mas parece que os planos são ainda mais ambiciosos.

Segundo foi agora anunciado, a Bentley irá dedicar-se apenas aos carros 100% elétricos a partir de 2030. Ou seja, se o primeiro carro elétrico chegar em 2025, a marca irá nos cinco anos seguintes passar de uma linha composta por motores térmicos para uma linha inteiramente elétrica.

Alguns rumores indicam que o primeiro modelo a energia elétrica da Bentley será ‘parente’ do Audi A9-tron e do próximo Porsche Panamera elétrico.

Já outras fontes indicam que a marca de luxo poderá dar a este carro o nome descontinuado Mulsanne. Então, este possível Bentley Mulsanne elétrico contaria com a plataforma modular PPE (Premium Platform Electric) desenvolvida em conjunto pela Audi e Porsche.

Caso se concretize, então este modelo ganhará destaque acima de qualquer outro carro da marca, tornando-se assim no novo topo de gama da Bentley, ao nível de tamanho, tecnologia e, claro, preço.

Mas antes de se dedicar totalmente aos carros elétricos, a marca vai continuar a apostar nos modelos híbridos plug-in. E para o próximo ano já estão confirmados dois novos lançamentos. Por sua vez, a rival Rolls Royce está a adotar outra estratégia, ao ‘saltar’ a fase intermédia dos híbridos e dedicar-se logo aos elétricos.

O objetivo da Bentley é conseguir emissões neutras de dióxido de carbono em 2030. Mas até 2025, a empresa pretende diminuir o impacto ambiental em 75% na sua fábrica em Crewe. Esta missão insere-se na estratégia “Beyond100”, no sentido de transformar a estrutura histórica da marca nos próximos anos.