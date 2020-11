Apple atualizou o HomePod e HomePod mini com a versão 14.2

O HomePod passou a ter uma relevância maior no ecossistema da Apple. Além de ser uma coluna de som de excelente qualidade, que tem a Siri com assistente pessoal, a coluna ganhou várias funcionalidades para servir de intercomunicador entre o seu iPhone, iPad, o Apple Watch e até o seu carro, se usar o CarPlay.

Esta nova atualização traz uma dinâmica maior também com a Apple TV 4k, assim como outras novidades.

HomePod com mais funcionalidades para a família

Se tem um HomePod ou está a pensar comprar um, então leia esta parte que é interessante para perceber o novo potencial da coluna inteligente da empresa de Cupertino. A Apple lançou em 2018 uma coluna inteligente que era mais que um ponto de música.

A ideia era servir de ponte entre os vários dispositivos da Apple, como, por exemplo, entre a Apple TV e o iPhone, assim como gerir o parque de funcionalidades HomeKit.

Além disso, tendo em conta que veio capacitada com sistema operativo e um processador, a Siri, o assistente pessoal da Apple, poderia gerir a agenda, o calendário, assim como ainda era possível usar o sistema para fazer e receber chamadas.

Com o tempo, a Apple melhorou a Siri, deu-lhe mais funcionalidades e atualmente já é possível reconhecer a voz de quem está a falar para a coluna.

Com o lançamento do iOS 14.1, a Apple atualizou o sistema operativo da coluna também para a versão 14.1. Nessa altura, a coluna ganhou parte das funcionalidades prometidas no último evento da empresa de Cupertino.

O intercom, ou intercomunicador, já estava ativo, mas ainda limitado à comunicação entre colunas.

HomePod com versão 14.2 está mais inteligente

Agora, com o lançamento da versão 14.2 do software, os dois modelos de HomePod já terão suporte para as novas funcionalidades da Siri, intercomunicador e sala de cinema. Esta atualização inclui igualmente correções de erros e melhorias. Intercomunicador através do iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay.

Além disso, agora existe também a possibilidade de estabelecer ligação do HomePod à Apple TV 4K. Assim, o utilizador poderá tirar partido do áudio estéreo, som surround e Dolby Atmos. A adição de um segundo HomePod proporciona uma experiência sonora mais imersiva.

