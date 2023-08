A Apple tem fama de ser rápida e muito eficiente a resolver problemas de segurança nos seus sistemas operativos. Muitas vezes em silêncio, trata de colmatar e corrigir as falhas encontradas. Esse parece não ser agora o cenário, com uma falha grave a existir no macOS Ventura e a aparentar não ter a atenção da Apple.

O macOS Ventura é o mais recente sistema da Apple dedicado aos computadores. Como as restantes propostas, procura trazer para os utilizadores o máximo das funcionalidades, ao mesmo tempo que dá a melhor interface e a maior segurança.

Este último ponto parece agora colocado em causa, com uma falha grave a existir, sem parecer ter a devida atenção. Foi reportada à Apple há 10 meses e ainda não teve a atenção necessária das equipas de programadores e nem foi resolvida, o que era o esperado.

Quem descobriu a falha foi o investigador Jeff Johnson e esta foca-se na forma como o macOS Ventura gere o acesso das aplicações aos ficheiros. Aqui falamos tanto de outras apps e do próprio sistema, que devem ficar isolados e longe de qualquer acesso.

O macOS Ventura conta com o sandbox e com a Gestão de aplicações para efetuar o controlo, mas aparentemente este não existe. A prova de conceito foi apresentada, e facilmente qualquer app consegue aceder ao que não deveria, por questões de segurança e privacidade.

O mais estranho neste caso é que Jeff Johnson reportou o caso à Apple e até à data, 10 meses depois, não teve nenhuma resposta. A gigante de Cupertino também parece não ter dado atenção à falha, uma vez que esta continua presente nas mais recentes versões do sistema operativo.

O revelar desta falha, agora, pressiona a Apple para a resolver. O investigador de segurança deu mais do que tempo para a sua solução aparecer, algo que insiste em ficar para trás.