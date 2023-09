Seja prudente! Deve atualizar para o iOS 17 agora mesmo, ou esperar?

Agora que o iOS 17 foi lançado e está disponível para todos os utilizadores com um iPhone compatível, poderá estar a pensar se é uma boa altura para atualizar o seu. Pois bem, descubra alguns prós e contras.

Caso atualize para o iOS 17 agora

A atualização do iPhone para o iOS 17 pode oferecer várias vantagens imediatas. É claro que estará a utilizar a melhor e mais recente versão do iOS, o que é uma vantagem por si só, mas aqui estão algumas vantagens adicionais de atualizar imediatamente para o iOS 17:

Obter acesso a todas as novas funcionalidades do iOS 17, incluindo widgets interativos, Modo StandBy, Posters de contactos, Mensagens de vídeo FaceTime, Live Voicemail e muito mais.

Acesso a novas funcionalidades disponíveis para aplicações de terceiros que são específicas do iOS 17 (como aplicações de terceiros que suportam o Modo StandBy e widgets interativos).

Obter as mais recentes atualizações de segurança e correções de erros incluídas no iOS 17.

Aceder a novas funcionalidades noutros dispositivos que também são atualizados com o software de sistema mais recente, desde o FaceTime na Apple TV (com tvOS 17) ao emparelhamento com o Apple Watch (com watchOS 10).

Está a manter o seu iPhone na vanguarda da execução do iOS com a versão mais recente.

Em suma, a atualização imediata para o iOS 17 permitirá o acesso às funcionalidades mais recentes, a compatibilidade com aplicações de terceiros que suportam novas funcionalidades específicas do iOS 17 e terá acesso a funcionalidades que estão disponíveis noutros dispositivos que também utilizam as versões mais recentes do software do sistema.

Caso decida esperar mais tempo para atualizar

Se está a pensar em esperar para atualizar o seu iPhone para o iOS 17, não é o único. Em alguns casos, pode ser sensato adiar a atualização. E o ditado "se está bom, não mexe" geralmente aplica-se às atualizações de software na era moderna. Eis algumas razões pelas quais poderá querer adiar a atualização para o iOS 17:

Por vezes, as novas versões de software do sistema reduzem o desempenho geral do dispositivo, provocando velocidades mais lentas, problemas de duração da bateria e outros incómodos, especialmente em dispositivos mais antigos.

Os problemas de duração da bateria são normalmente comunicados após novas atualizações de software e, embora normalmente se resolvam automaticamente após alguns dias, alguns utilizadores podem não querer lidar com isso ainda.

Podem existir problemas de compatibilidade com o iOS 17 e as suas aplicações essenciais, caso estas ainda não tenham sido atualizadas.

Poderão existir bugs ou problemas que ainda não foram corrigidos ou resolvidos, apesar do longo período da versão beta - alguns utilizadores optam por esperar até ao lançamento da primeira versão de uma atualização de software do sistema por este motivo específico.

Pode estar perfeitamente satisfeito com a sua experiência atual com o iOS e o iPhone e não ter necessidade ou caso de utilização para as funcionalidades mais recentes

Poderá não poder correr o risco de atualizar o iPhone e algo correr mal. Mesmo que este risco seja muito reduzido, não deixa de ser um grande incómodo se uma atualização bloquear o seu dispositivo.

Poderá não ter espaço de armazenamento livre suficiente para instalar a atualização do iOS 17.

Resumidamente, alguns utilizadores esperam para atualizar para as versões mais recentes do software do sistema principal por várias razões, e essas razões são completamente válidas e compreensíveis. Se não quiser atualizar ainda, então não o faça! A escolha é sua e deve fazer o que é melhor para si.

Atualiza imediatamente para a versão mais recente do iOS quando esta é lançada, ou espera algum tempo?

