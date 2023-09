O chefe do Xbox Game Pass avisa que o serviço vai subir de preço!

As subscrições são ótimas em muitos aspetos, mas há um problema com essa barra gratuita de conteúdos, informação e entretenimento: os preços estão sempre a subir. Esta tendência acabará por se repercutir também no Xbox Game Pass, como confirmou Phil Spencer, diretor da divisão Xbox Game Pass da Microsoft, numa entrevista.

As subidas de preço das subscrições têm acontecido repetidamente e, este ano, vimos a Netflix (devido à sua luta contra as contas partilhadas), o Spotify e a HBO Max entre os que aumentaram as suas taxas. Agora, é a vez do Xbox Game Pass, como confirmou Phil Spencer, numa entrevista.

Embora a principal premissa seja oferecer mais valor, penso que é inevitável que o preço suba no futuro. Recentemente, aumentámos os preços uma vez, mas a decisão foi tomada após uma análise cuidadosa. Acreditamos que é importante oferecer serviços de valor reconhecido, mesmo que os preços subam.

Disse Spencer.

Subida de preço para 30 milhões de utilizadores

Em janeiro de 2022, a Microsoft falou em atingir 25 milhões de utilizadores do Xbox Game Pass. Esses dados oficiais não voltaram a ser atualizados pela Microsoft, mas novos dados indicam que já ultrapassou os 30 milhões de subscritores.

Os estúdios AAA não se estão a adaptar. Em março de 2020, Spencer refletiu num e-mail interno que os estúdios que desenvolvem os grandes títulos AAA estão relutantes em mudar as suas filosofias. Ainda estão demasiado dependentes dos seus grandes franchises e querem continuar a espremê-los: "O elevado nível de produção de novos IP levou a uma aversão ao risco por parte das grandes editoras".

Estes gigantes dos videojogos não correm riscos e, de facto, tentaram criar as suas próprias plataformas de subscrição. Nenhuma delas vingou, e o EA Play, por exemplo, acabou num acordo com o Game Pass. Para Spencer, a visão é clara: plataformas como o Xbox Game Pass permitem que esses novos jogos tenham mais hipóteses de sucesso.

A aprovação da compra da Activision pela Microsoft parece estar próxima de acontecer. Um dos receios era que plataformas como o Game Pass afundassem as vendas de videojogos, mas Spencer tem a opinião oposta - há mais pessoas a experimentar jogos e mais pessoas a comprá-los.

Entretanto, a Microsoft continua a fazer experiências com o modelo de subscrição. Há um ano, lançou o Xbox Game Pass Friends and Family, mas acabou por abandonar este projeto a 15 de agosto de 2023. A oferta, que incluía um modelo de conta partilhada, não parece ter vingado, mas a Microsoft afirma:

Estamos a analisar o que aprendemos nos últimos meses e a investigar como criar uma oferta que possamos lançar globalmente.

O projeto mais recente a este respeito é o Xbox Game Pass Core, a evolução do lendário Xbox Live Gold. Trata-se de uma versão "lite" do Game Pass que continuará a ser essencial para o modo multijogador da Xbox.

