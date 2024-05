Ucrânia “contrata” porta-voz alimentada por IA para prestar declarações oficiais

A Inteligência Artificial (IA) já adota uma série de caras, executando tarefas e auxiliando os ocupados seres humanos. Aproveitando a sua utilidade, a Ucrânia criou uma porta-voz alimentada pela tecnologia para contactar com a imprensa, representando o Ministério dos Negócios Estrangeiros na prestação de declarações oficiais.

Recentemente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia anunciou que vai utilizar uma porta-voz alimentada por IA para fazer declarações oficiais e interagir com a imprensa. Isto, de forma oficial.

O ministério ucraniano partilhou que, apesar de os humanos continuarem a ser os autores das declarações, a IA vai lê-las, servindo como uma porta-voz digital.

De nome Victoria Shi, a representante digital do Governo da Ucrânia falou, gesticulou com as mãos, e movimentou a cabeça, aquando de uma apresentação partilhada nas redes sociais.

O gabinete de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros informou que as declarações feitas por Victoria Shi serão escritas e confirmadas por pessoas reais e não por IA, servindo a tecnologia apenas para ajudar a criar os elementos visuais da porta-voz.

A representante digital ucraniana foi criada com base na imagem de Rosalie Nombre, uma cantora ucraniana conhecida no país, nascida em Donetsk. A artista consentiu a utilização da sua voz e imagem, gratuitamente.

Segundo o ministério ucraniano, a IA será utilizada para poupar tempo e dinheiro, facilitando simultaneamente os processos durante o seu atual conflito com a Rússia.

Leia também: