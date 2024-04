Chinesa Chery estará perto de fechar acordo para construir automóveis em Espanha

A fabricante chinesa de automóveis Chery está em conversações para produzir carros, em Espanha, na fábrica que a Nissan encerrou em 2021.

A empresa chinesa Chery Auto está prestes a chegar a um acordo para começar a fabricar automóveis em Espanha, o seu primeiro local de produção na Europa, segundo o Governo espanhol e o principal negociador, a EV Motors.

Segundo um porta-voz da EV Motors, o acordo terá surgido, após uma equipa espanhola ter mantido conversações favoráveis com a empresa, esta semana, na China. Esse centrar-se-á na produção de veículos pela Chery na fábrica que a Nissan encerrou em 2021, recuperando parte dos 1600 empregos diretos perdidos na altura.

A principal fábrica da Nissan em Barcelona foi parcialmente entregue à fabricante espanhola de motociclos elétricos Silence e aos grupos locais de engenharia QEV e EV Motors, que planeavam transformá-la num centro de veículos elétricos.

A EV Motors adquiriu o controlo total do espaço em março e terá desempenhado um papel fundamental nas conversações com a Chery.

Sem fornecer detalhes, uma fonte familiarizada com o processo revelou que a EV Motors também planeia produzir as suas pickups e carrinhas elétricas sob a marca Ebro, o que poderá implicar potenciais acordos de produção e comerciais com a Chery.

Num comunicado, citado pela Automotive News Europe, o Ministério da Indústria afirmou estar confiante de que um acordo para iniciar a produção em Barcelona será formalizado nos próximos dias. Porém, a mesma entidade não revelou se Espanha ofereceu algum incentivo público à Chery.

De facto, este ano, Espanha vai abrir dois concursos para as empresas solicitarem um total de 1,7 mil milhões de euros em empréstimos e subvenções para a produção de veículos elétricos ao abrigo do chamado regime PERTE de incentivos que utiliza fundos da pandemia enviados pela União Europeia.

O Governo regional da Catalunha disse, na terça-feira, que o seu funcionário sénior de negócios viajará até à China, hoje, para se reunir com executivos da empresa.

A Chery é uma das várias fabricantes de automóveis chinesas a trazer veículos de baixo custo para a Europa, na sua maioria elétricos. A empresa, cuja estratégia passa por vender automóveis com motor de combustão interna, híbridos e totalmente elétricos, entrou em Espanha no início deste ano.