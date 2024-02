Uma máquina em forma de óculos: Air Glass 3 da OPPO combinam Realidade Aumentada e IA

A MWC - Mobile World Conference deste ano está a presentar-nos com uma série de inovações que, mais não seja, promovem o debate da comunidade tecnológica. Não sendo uma novidade para a indústria, a OPPO revelou os seus Air Glass 3, uns óculos que combinam Realidade Aumentada (RA) e Inteligência Artificial (IA).

A OPPO ingressou na tendência da IA num dos maiores eventos tecnológicos do mundo, o MWC 2024. A fabricante chinesa aproveitou a reunião de entusiastas para revelar o terceiro protótipo dos seus óculos de RA alimentados por IA.

Os óculos são suportados por um assistente que fornece informações, por via de texto, imagens ou vídeo, diretamente no campo de visão do utilizador. Já vimos um produto semelhante ser assinado pela Meta, numa parceria com a Ray-Ban.

Os Air Glass 3, que requerem um smartphone OPPO para funcionarem, assemelham-se a um par de óculos convencionais, com hastes, tendo sido desenhados para fazer parte do dia a dia dos utilizadores. Pesam 50 gramas e incorporam um guia de ondas de resina com um índice de refração de 1,70, uma uniformidade de brilho do ecrã superior a 50% e um brilho ocular máximo de 1000 nits.

Na lateral existe um sensor tátil que pode ser utilizado para controlar a música, receber chamadas de voz ou interagir com a informação apresentada no ecrã. Os utilizadores terão acesso à sua biblioteca de fotografias e poderão chamar o assistente para realizar uma ação específica.

Este é alimentado pelo AndesGPT, um modelo de IA desenvolvido pela OPPO, que pode realizar pesquisas ou manter conversas com o utilizador.

Para já, não existem detalhes sobre o lançamento dos Air Glass 3 nem da sua possível disponibilização a nível global.

OPPO não quer deixar a IA de lado

Estes óculos fazem parte de um esforço da OPPO para integrar o jogo da IA. Afinal, na perspetiva da empresa, os smartphones com IA representarão a terceira grande fase de transformação da indústria móvel.

Além disso, também já havia partilhado que os produtos a serem lançados na Europa durante 2024 virão com capacidades de IA generativa incorporadas.