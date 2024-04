Ripple prevê crescimento da criptomoeda para 5 biliões de dólares até ao final de 2024

Apesar de ser dinheiro digital, a Bitcoin não pode ser criada infinitamente, pelo que a escassez verificável é fundamental para a sua proposta de valor. Assim sendo, segundo a Coinbase, na base do protocolo Bitcoin estão dois conceitos relacionados com a escassez:

Primeiro, existe a oferta limitada de Bitcoin. O protocolo dita que o número total de bitcoins que podem existir é limitado a 21 milhões e é impossível que existam mais. Isto é contrário às moedas fiduciárias, em que mais dinheiro pode ser impresso a critério do governo ou do banco central, potencialmente conduzindo à inflação. O segundo conceito é designado por halving. Aproximadamente a cada quatro anos, a recompensa da mineração da Bitcoin, também conhecida como "recompensa por bloco", é reduzida para metade. Isto significa que a recompensa dada aos contribuidores que asseguram o funcionamento da rede é reduzida em 50%, afetando diretamente a taxa a que novas Bitcoins são introduzidas em circulação.

Em maio de 2020, o número de bitcoins a entrar em circulação a cada 10 minutos – "pagos" como recompensa por bloco minerado – caiu para metade, de 12,5 BTC para 6,25 BTC. O evento acontece de forma programada no código da criptomoeda, e acontece a cada 210.000 blocos minerados, ou aproximadamente a cada quatro anos. Antes de 2020, ocorreu outras duas vezes, e o próximo está previsto para o final deste mês.

Emitindo menos Bitcoins ao longo do tempo, o halving torna mais provável que o valor da Bitcoin aumente (assumindo níveis consistentes de procura), o que contrasta fortemente com as moedas fiduciárias, que normalmente diminuem de valor ao longo do tempo através da inflação.

De forma simples, o halving é uma das formas através das quais o protocolo da Bitcoin mantém a escassez e a esta é um dos motivos pelos quais a Bitcoin é procurada por milhões de pessoas.