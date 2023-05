Matou a namorada e pediu ajuda ao Google Tradutor para fazer desaparecer o corpo

A história resume-se a pouco. Um indivíduo de 25 anos viajou para Banguecoque e hospedou-se com a namorada, de 24 anos. A jovem, uma modelo ucraniana, é morta no quarto do hotel e desmembrada. A prova do crime foi registada no Google tradutor, pois era preciso traduzir de tailandês para polaco as indicações para o crime ser "perfeito".

Google tradutor usado para pedir ajuda para desmembrar um corpo

Não é uma novidade, aliás, todos os anos o Google recebe pedidos de informação estranhos que algumas vezes são pistas para deslindar crimes. Já mostramos aqui casos dessa natureza. Desta vez foi o tradutor!

Conforme é noticiado pelo Daily Mail, a modelo ucraniana, Alona Savchenko, de 24 anos, tinha-se hospedado no aparthotel Key Sathorn-Charoenraj, em Banguecoque, com o seu companheiro Jan Jerzy Lagoda-Filippow, de 25 anos, no passado dia 29 de abril.

Lagoda-Filippow, nascido na Polónia, tinha uma empresa de publicidade registada em Covent Garden, no West End de Londres. A jovem, fazia sessões fotográficas para ele e para várias outras agências de publicidade e, segundo consta, era paga por marcas para apoiar os seus produtos nas redes sociais.

Loira, com um aspeto ao estilo Marilyn Monroe, cultivava uma imagem e estilo tipo figura de "pin-up".

คู่ที่มีความสุขและ "ปกติ"

A história tem contornos macabros, mas em nada fazia prever o que aconteceu. Segundo os funcionários do hotel, o casal parecia feliz quando fizeram o check-in juntos e as imagens de CCTV do corredor mostram os dois a sorrir enquanto se dirigiam para o quarto.

Depois de terem chegado e estarem acomodados, os seguranças começaram a suspeitar que algo não estaria bem. Na manhã de 15 de maio, quando o turista polaco saiu do edifício, sozinho e apressado, arrastava consigo a bagagem e parecia perturbado, muito nervoso.

Lagoda-Filippow fez sinal a um táxi, cujo motorista Surachai Sabaibang teve um papel determinante, pois achou o comportamento muito estranho do passageiro.

Segundo o motorista, o polaco pediu-lhe, usando o Google Tradutor, para o levar “a um casino qualquer”. Como não havia nenhum disponível, o jovem voltou a usar a aplicação, mas desta vez fez uma pergunta muito estranha. Pediu ao motorista (através do tradutor) para o ajudar a desmembrar o corpo da namorada por 1.500 baht (40 euros).

Este comportamento levou o taxista a ligar para o hotel, contando o que se havia passado. Após esta chamada, os funcionários do hotel foram verificar o quarto do casal, que ficava no 32.º andar, e depararam-se com Alona morta na cama. O rosto da jovem coberto de sangue e a sua mão esquerda tinha sido cortada na zona do pulso.

O relato é de uma crueldade atroz no ato selvático. O homem foi posteriormente detido quando tentava atravessar a fronteira para o Camboja. Na fronteira, Judy, uma cadela polícia, detetou um cheiro incomum e levou a polícia a suspeitar de algo. Por muito pouco, diga-se, isto porque o polaco já tinha um bilhete e vários formulários de visto preenchidos.