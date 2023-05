Anycubic apresenta o futuro das impressoras 3D a resina com a Photon Mono M5s

A Anycubic acaba de anunciar uma nova impressora 3D Anycubic Photon Mono M5s, a sua primeira impressora de resina 12K que oferece uma solução sem nivelamento e um esquema de impressão rápido. A fabricante garante que esta impressora 3D é revolucionária e oferece detalhes e conveniência sem precedentes para os fabricantes, aprimorando a experiência geral de impressão.

Photon Mono M5s com alta resolução e nivelamento automático

A nova impressora Photon Mono M5s vem equipada com um ecrã LCD monocromático de 10,1 polegadas com uma impressionante resolução de 11520 x 5120 píxeis, tornando-a na primeira impressora 3D de 12K para consumidor do setor. Este ecrã de alta resolução permite aos utilizadores imprimir modelos com precisão microscópica de até 19μm.

Com uma taxa de contraste de 480:1, o Photon Mono M5s dá vida aos modelos impressos, até aos mínimos detalhes.

Sendo a primeira impressora de resina para consumidor desse tipo, a Photon Mono M5s emprega sensores mecânicos para detetar e ajustar automaticamente o ajuste entre a plataforma de impressão e o módulo de nivelamento flutuante.

Isso elimina a necessidade de nivelamento manual, que pode levar a falhas de impressão se não for feito corretamente. Essa solução sem nivelamento simplifica o processo de impressão para os fabricantes, e também aumenta a taxa de sucesso da impressão.

Tal como referiu James Ouyang, vice-presidente da Anycubic, o nivelamento é uma etapa comum, mas pode ser complicada para iniciantes.

Maior velocidade de impressão

A Anycubic desenvolveu um esquema de impressão que triplica a eficiência de impressão, atingindo uma velocidade média de impressão de 105 mm/h. O aumento da velocidade de impressão é possibilitado pela incorporação da resina de alta velocidade e um release film personalizado de 3.ª geração, juntamente com o software Photon Workshop 3.1 atualizado da Anycubic. Essa combinação reduz o tempo de impressão em até 74%.

O release film de 3ª geração, com a sua força de liberação reduzida, garante uma alta taxa de sucesso de impressão enquanto minimiza a altura de liberação e aumenta a velocidade de elevação. A resina especialmente desenvolvida pela Anycubic apresenta baixa viscosidade, o que contribui para diminuir a exposição e o tempo de cura.

O controlo de movimento otimizado do Photon Mono M5s garante também movimentos de elevação e de abaixar mais suaves, aumentando ainda mais a velocidade de impressão.

Sistema de monitorização inteligente para impressão confiável

A Photon Mono M5s está equipada com um novo sistema de monitorização inteligente projetado para garantir uma alta taxa de sucesso de impressão. O sistema possui três módulos práticos: exame de hardware, deteção de resina e deteção de impressão.

Antes de imprimir, o Photon Mono M5s verifica se o ecrã, o módulo de deteção mecânica e o motor estão ligados e funcionam corretamente. Além disso, a impressora verifica se há resina suficiente na cuba para o modelo selecionado para evitar interrupções devido ao esgotamento da resina.

Durante todo o processo de impressão, o Photon Mono M5s monitoriza o progresso em tempo real, notificando os utilizadores sobre quaisquer incidentes através da app Anycubic.

Preço e disponibilidade da Photon Mono M5s

A impressora 3D Anycubic Photon Mono M5s estará disponível a partir do dia 22 de maio de 2023. O preço de lançamento, em vigor apenas nos primeiros 3 dias, é de 399€ (IVA incluído) para e Europa. Visite a Anycubic Store oficial para se inscrever e receber as notificações mais recentes quando o produto estiver disponível para compra. Os primeiros clientes também têm a hipótese de ganhar 2 STL grátis como presentes.

Anycubic Photon Mono M5s