Google Drive: Saiba como digitalizar um documento com qualidade pelo smartphone

Muitas vezes, temos um documento à frente que precisamos de digitalizar e a primeira opção, mais rápida, passa por tirar uma fotografia ao documento. Mas essa não é de todo a forma melhor nem mais eficaz para o fazer. O Google Drive é um serviço da Google repleto de funcionalidades e a digitalização é uma delas.

Seja em que circunstância for, hoje já não é necessário ter uma impressora com scanner para digitalizar documentos. O smartphone ou o tablet são a forma mais prática para o fazer com qualidade, mas não pode ser de qualquer maneira.

O simples ato de tirar uma foto e recortar a imagem não é de todo a melhor solução. A captura provavelmente vai ficar com alguma sombra, desalinhada e com a cor desajustada.

Usar o Google Drive para digitalizar documentos

A aplicação do Google Drive já deverá estar instalada no seu Android e provavelmente até a utiliza com frequência. Está também disponível gratuitamente para iOS.

No Android, a opção Digitalizar está disponível e o resultado final é muito bom, ficando logo o documento guardado no Drive, pronto a ser partilhado.

Para tal, basta abrir o Google Drive e tocar no "+" posicionado no canto inferior direito e depois na opção Digitalizar. Em seguida basta apontar a câmara para o documento e captar a imagem. Caso fique bem focado e com boa luz, deverá selecionar o visto e, automaticamente, a imagem é recortada e transformada num documento PDF.

No entanto, antes de a guardar, poderá ajustar as cores, rodar a imagem ou recortar ainda mais.

Há que considerar que atualmente muitos smartphones já têm também a opção "Documentos" na app câmara, que não se limita a tirar uma foto. Contudo, a vantagem do Google Drive é mesmo o facto de ficarem logo guardados na aplicação, de forma a serem consultados em qualquer lugar.