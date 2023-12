Proibição do iPhone da Apple na China é cada vez maior

O iPhone é um dos smartphones mais populares em todo o mundo, mesmo que o seu valor seja superior ao da grande maioria dos restantes dispositivos. Mas as notícias mais recentes indicam que há uma espécie de guerra aberta da China contra este equipamento, sendo que a proibição chinesa ao telefone da Apple é cada vez maior nas empresas apoiadas pelo Estado chinês.

Aumenta a proibição da China ao iPhone

Há alguns meses as notícias informavam que a China começou a proibir que os funcionários governamentais usassem os seus iPhones no local de trabalho. E as informações mais recentes indicam que a proibição do país asiático ao smartphone da Apple tem aumentado cada vez mais.

De acordo com as notícias avançadas pela Reuters, há cada vez mais agências chinesas, localizadas em vários pontos do país e que são apoiadas pelo Estado, a pediram aos seus funcionários para que estes não levem os seus iPhones da Apple, ou outros equipamentos estramgeiros, para o trabalho.

Esta medida faz parte da longa estratégia da China em diminuir gradualmente a dependência de tecnologias vindas de outros países, pedindo assim que as empresas que são apoiadas pelo Estado, como é o caso dos bancos, façam algumas alterações, nomeadamente usem software local e promovam a produção nacional de chips semicondutores.

Os detalhes revelados pela Bloomberg News (via Reuters) mostram que várias empresas e departamentos governamentais localizados em pelo menos oito províncias da China já deram orientações aos seus trabalhadores ao longo dos últimos dois meses para que estes usem marcas locais.

Para já, a Apple não havia ainda respondido aos pedidos de comentários solicitados pela Reuters.