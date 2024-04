Viajaria com uma tripulação alimentada por IA? A Qatar Airways apresenta a sua Sama 2.0

A Qatar Airways participará no Arabian Travel Market (ATM) Dubai 2024, no Dubai World Trade Center, com a primeira tripulação de cabine alimentada por Inteligência Artificial (IA) do mundo, a Sama 2.0.

Conforme partilhado num comunicado, a "Melhor Companhia Aérea do Médio Oriente" oferecerá aos especialistas do setor a oportunidade de "interagir com a última geração da sua revolucionária inovação digital" no ATM Dubai, a decorrer de 6 a 9 de maio de 2024.

Indo ao encontro do tema da ATM deste ano, "Empowering Innovation: Transforming Travel Through Entrepreneurship", a Qatar Airways convidará especialistas do setor e parceiros de viagens de toda a região do Golfo e de outros países a interagir com a Sama 2.0. Esta é a segunda geração da primeira tripulação digital alimentada por IA do mundo.

Segundo a empresa do Estado do Qatar, respondendo a perguntas em tempo real, a Sama 2.0 é o "futuro do serviço e da hospitalidade excecionais no setor das viagens e do turismo, ajudando os viajantes a planear experiências de viagem com curadoria e permitindo-lhes encontrar respostas relacionadas com as perguntas frequentes da Qatar Airways, destinos, dicas de apoio e muito mais".

Por forma a garantir uma "interação perfeita" com a Sama, os clientes e passageiros podem conversar com ela por via da plataforma digital imersiva da Qatar Airways, o QVerse, ou através da aplicação da Qatar Airways.

Também no Qverse, os visitantes poderão explorar o interior da cabine dos aviões da Qatar Airways, usufruindo de uma experiência de Realidade Virtual (RV), que permitirá conhecer "a premiada Classe Executiva, Qsuite, e a cabine da Classe Económica, e nevagera no Aeroporto Internacional de Hamad (HIA), o «Melhor Aeroporto do Mundo», conforme votado pela Skytrax em 2024".