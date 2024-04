Chegou a nova Fiido Air – uma Ebike de fibra de carbono ultra-leve e carregada de inovação

Há alguns anos que acompanhamos a Fiido, um fabricante de Ebikes que se destaca pela inovação, pela qualidade de materiais aliada a preços competitivos, e por marcar a diferença num mercado que tem mexido bastante nos últimos meses. Assim, a Fiido apresenta mais um modelo inovador e ultra-leve, a Fiido Air. Saiba tudo.

Um dos principais problemas das Ebikes é o seu peso. Componentes como a bateria e o motor são, naturalmente, os mais pesados, e são evidentes as dificuldades físicas em os tornar mais leves.

De acordo com o CTO da Fiido, Kevin, um pedido de um cliente serviu de catalisador para o desenvolvimento da Fiido Air. Foi assim criada uma Ebike que define um novo standard em desempenho, design e inovação, oferecendo aos ciclistas uma experiência de utilização sem paralelo.

Um design leve único

O nova Fiido Air é um marco na indústria das eBikes, destacando-se pela sua incrível construção ultra-leve de apenas 13,75 kg. O Fiido Air recebeu o Prémio Red Dot 2024, uma distinção internacional conceituada que reconhece a excelência no design. Ganhar este prémio é um testemunho do design e inovação excecionais da Fiido Air.

Esta redução de peso notável é alcançada através da extensa utilização de fibra de carbono em componentes-chave, incluindo o quadro da bicicleta, o garfo dianteiro, o guiador e o espigão do selim. O resultado é uma Ebike ágil que oferece uma melhor capacidade de manobra e uma condução sem esforço.

Um design minimalista e notável

A Fiido orgulha-se do design elegante e minimalista da Air. O quadro em forma de diamante não só proporciona integridade estrutural, mas também acrescenta um toque de elegância à estética geral. Os cabos ocultos e internamente direcionados criam uma aparência limpa e desimpedida, realçando ainda mais o design aerodinâmico da bicicleta.

O design simples do guiador elimina a necessidade de um ecrã tradicional, já que os ciclistas podem monitorizar convenientemente as estatísticas da sua viagem usando o smartwatch Fiido Mate.

Desempenho e controlo incomparáveis

A Fiido Air está equipada com componentes de última geração para proporcionar um desempenho e controlo excecionais. A transmissão de energia suave e eficiente é assegurada pela correia Gates Carbon Drive CDN, eliminando a necessidade de correntes tradicionais.

Os travões hidráulicos SHIMANO BR-MT410 oferecem uma potência de travagem fiável, garantindo a segurança do ciclista em qualquer situação. O sensor de binário Mivice proporciona uma experiência de condução responsiva e contínua, enquanto o motor silencioso e suave contribui para o conforto geral da viagem.

Desbloqueio e controlo inovadores

A Fiido apresenta uma variedade de funcionalidades inovadoras para melhorar a conveniência e o controlo do utilizador. Oferece três modos de desbloqueio: impressão digital, através do smartwatch Fiido Mate ou através da aplicação móvel Fiido.

Os utilizadores podem escolher o método que preferirem, garantindo uma experiência de condução sem interrupções e segura. Além disso, oferece três níveis de assistência ao pedal (PAS), permitindo personalizar a experiência de condução com base nas suas preferências. Com uma autonomia de até 80 km, oferece uma distância suficiente para deslocações diárias. Para aqueles que procuram uma autonomia prolongada, esta Ebike é compatível com baterias de extensão, duplicando assim a autonomia.

"Estamos entusiasmados por apresentar a Fiido Air Carbon Fiber Electric Bike aos ciclistas de todo o mundo," disse Keven, CTO da Fiido. "A Air combina os mais recentes avanços na construção leve em fibra de carbono, funcionalidades inovadoras e um desempenho excecional. Acreditamos que irá revolucionar a indústria das Ebikes e proporcionar aos ciclistas uma experiência de condução extraordinária."

Preço e disponibilidade

A Ebike Fiido Air Carbon Fiber já está disponível em pré-encomenda e pode ser adquirida com um desconto de lançamento de 1000€, até 1 de junho, por um preço de apenas 1799€ (IVA incluído). Para mais informações, visite fiido.com.

Fiido Air