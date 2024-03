Se tivessem de comprar agora um elétrico, a maioria optaria por um Tesla

Os carros elétricos ainda são um conceito relativamente recente... mas atualmente já existem no mercado vários modelos de diferentes marcas que apostaram neste segmento. No entanto, quando questionámos os nossos leitores verificamos que a maioria escolheria um Tesla se tivesse que comprar um carro elétrico. Vamos então conhecer todos os resultados.

Se tivesse de comprar um carro elétrico, por quais marcas optaria?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 12.8301 respostas obtidas vindas da participação de 5.170 leitores.

De acordo com os resultados, a maioria dos participantes escolheria um Tesla (13%) seguido de um modelo da Porsche (8%) e da Renault (7%). Com 6% das votações ficaram as opções da chinesa BYD e Nissan. Segue-se a Mercedes, Peugeot, Toyota e Citroën, todas com 5% das escolhas. A meio da lista, com 4% dos votos cada uma, encontramos as marcas Volvo, BMW, Volkswagen e Ford, seguidas da Polestar (3%), Audi (3%), Hyundai (3%) e Kia (2%).

Mais abaixo ficaram as marcas Cupra, Lexus, Dacia, Opel, Honda, Skoda, Rolls-Royce, Smart e Jaguar, todas com 1% dos votos e, por fim, no final da da tabela encontramos a MG, Mazda, Fiat, Mini, Maserati, Jeep e Lotus, cujo número de votos não foi suficiente para alcançarem sequer 1% dos votos. A opção "Outra" foi escolhida por 1% dos leitores que participaram.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados atuais desta questão.

Nos comentários feitos no artigo onde foi colocada a questão, pode ler as quase 300 opiniões dos nossos leitores sobre esta questão, onde são referidas as vantagens e desvantagens das várias marcas indicadas para voto, vários fatores que justifiquem as respostas dadas, entre outros.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora por quais marcas optaria se tivesse que comprar um carro elétrico.

