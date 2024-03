CEO da Xiaomi revelou mais sobre o preço do Xiaomi SU7, o carro elétrico da marca

Estamos a poucos dias de ver chegar o Xiaomi SU7 ao mercado. Este carro elétrico da gigante chinesa vem marcar um momento único no mercado e em especial no que a marca oferece. Agora, com o Xiaomi SU7 a chegar, o CEO da empresa revelou mais sobre o preço do carro elétrico da marca.

Apresentado em dezembro do ano passado, o Xiaomi SU7 promete revolucionar o mercado em muitas áreas. Este carro elétrico irá servir para a marca marcar o início da sua presença no ramo automóvel e ajudar a estabelecer um novo padrão para esta área, que está num crescimento acelerado.

Desde que foi apresentado que tem criado uma expetativa grande nos potenciais clientes. Uma das muitas questões levantadas está mesmo no que toca ao preço do Xiaomi SU7, em especial no mercado global, onde por agora não é esperado.

Do que o CEO da Xiaomi revelou na sua conta do Weibo, o Xiaomi SU7 estará entre os veículos de última geração com base no que se pode deduzir do seu preço. O primeiro carro da fabricante chinesa não ultrapassará os 500.000 yuan, ou seja, custará cerca de 64 mil euros.

Este poderá ser encarado como um valor elevado, ainda mais porque é ajustado ao mercado chinês. A sua transposição para o mercado global fará certamente disparar o preço, ainda mais por ser um produto que terá de vir da China, onde será produzido numa fábrica da parceira BAIC.

O CEO da Xiaomi também já se destacou que o seu carro elétrico terá tecnologia capaz de entregar aceleração maior que a dos carros Tesla e Porsche. A marca promete uma autonomia de até 668 quilómetros no modelo base e uma autonomia de até 800 quilómetros no Xiaomi SU7 Max.

A aposta no Xiaomi SU7 mostra uma nova aposta da marca, num campo que deverá desconhecer. O interesse parece ser grande e na China, onde por agora será vendido, foram reservadas 100 mil unidades do veículo. Estes são números muito promissores para este carro elétrico.