Foi na passada sexta-feira, dia 1 de setembro, que entraram em funcionamento os tantas vezes falados radares de velocidade média. As suas localizações são bem conhecidas de todos, mas ainda assim é essencial ter alguma ajuda. O Waze, uma das apps mais usadas neste campo, tem uma novidade e passou a alertar para a presença dos radares de velocidade média.

Ainda que todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estejam sempre sinalizados, é essencial dar aos utilizadores alguma ajuda adicional. É aqui que entra uma parceria criada entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e a Comunidade Portuguesa de editores voluntários do Waze Portugal.

Esta comunidade trabalhou para que os novos locais onde estes radares estão presentes passem a constar dos mapas desta app. Assim, o Waze irá alertar os condutores sempre que se aproximarem da localização de um destes novos radares agora colocados em funcionamento.

ℹ️ Todos os novos radares em funcionamento a partir de hoje foram sinalizados no @Waze, numa parceira com a @ANSegRodoviaria.



Escolha a voz "Amália" para receber corretamente o aviso dos mesmos, e instruções mais completas.#Waze #WazePT #WazePortugal #ANSR #radares pic.twitter.com/TGxKEF8bS3 — Waze Portugal (@WazePortugal) September 1, 2023

A forma de ter acesso a estes novos pontos e à ajuda que o Waze poderá dar é extremamente simples. Os utilizadores precisam apenas de aceder às definições e aí dentro, na área Som, devem escolher a voz "Amália". Assim, vão começar a receber corretamente os avisos e instruções mais completas.

Esta nova ajuda do Waze foi anunciada pela Comunidade Portuguesa de editores voluntários do Waze Portugal nas suas redes sociais. Segue-se a outra realizada no início de agosto, a campanha de segurança rodoviária “Dê Prioridade à Vida”, da ANSR, para apelar a todos os que circulam nas estradas e nas ruas para que o façam em segurança.

Curiosamente, e mesmo com este tipo de ajudas e com sinalética bem visível, os condutores parecem estar a desrespeitar estes radares. Do que foi revelado, e apenas nas primeiras 24 horas, seis mil condutores foram detetados em excesso de velocidade, o que rendeu pelo menos 360 mil euros em multas.

Os 37 radares que entraram em funcionamento no dia 1 de setembro são o primeiro lote de um total de 62 novos Locais de Controlo de Velocidade (LCV), que vão duplicar a capacidade do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), de 61 para 123 LCV.