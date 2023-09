Novos Radares de Velocidade: 360 mil euros em apenas 24 horas

Já não deve ser novidade para ninguém que desde o passado dia 1 de setembro passaram a existir nas estradas portuguesas mais radares de velocidade. No primeiro dia foram batidos recordes, tendo sido apanhados seis mil condutores em excesso de velocidade. Contas feitas, foram geradas "receitas" de 360 mil euros em apenas 24 horas.

Radares de velocidade média já estão a faturar...

Tal como referimos, setembro chegou com mais controlo ao nível da velocidade. Ao todo são 37 novos radares de velocidade, dos quais 12 são radares de controlo de velocidade média. Os radares de velocidade média não indicam a velocidade instantânea dos veículos, mas calculam se os mesmos andaram mais depressa, entre dois pontos de um determinado trajeto.

A localização dos radares de velocidade média pode ser vista aqui. A lista dos 25 novos radares de velocidade instantânea pode ser vista aqui (estes ainda não estão a funcionar).

Em apenas 24 horas foram "apanhados" seis mil condutores em excesso de velocidade. As multas ainda não foram processadas, no entanto, se cada condutor pagar a coima mínimo, no valor de 60 euros, o Estado vai receber pelo menos 360 mil euros, segundo revela o Correio da Manhã.

Todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estão sempre sinalizados. O objetivo é que todos os que circulam nas estradas e nas ruas, conheçam estes locais e cumpram, em todas as situações, com os limites de velocidade, protegendo não só a sua vida, mas também a da sua família e a dos outros.

Dos radares já existentes, o maior número de infrações têm sido registadas na EN125 (Faro), na A1 (Coimbra), na A4 (Matosinhos), na A29 (Vila Nova de Gaia) e na A23 (Vila Nova da Barquinha). Juntos, estes radares são responsáveis por cerca de um terço do total de infrações registadas no sistema Sincro, que já ultrapassou os 2,4 milhões de euros em multas.