Desde que é um rumor que o carro elétrico da Xiaomi desperta um interesse grande em muitos mercados. Este é um concorrente direto da Tesla e da Porsche, ainda mesmo antes de chegar ao mercado. Agora, e segundo o CEO da Xiaomi, ficou claro que o SU7, o carro elétrico da Xiaomi, deverá ser um exclusivo do mercado da China.

Estamos ainda longe de conhecer completamente a primeira proposta da Xiaomi para o mercado automóvel. O SU7 já foi revelado oficialmente, mas a marca reservou muito para uma apresentação posterior, onde este carro elétrico será detalhado. Ainda assim, o fundador e CEO da Xiaomi, Lei Jun, respondeu a muitas perguntas num Q&A na rede Weiboo.

No momento, vamos concentrar-nos no lançamento e listagem nacional oficial. Mas o nosso objetivo final é fazer com que os carros Xiaomi circulem em todas as ruas do mundo.