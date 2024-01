A Google reserva para os seus Pixel algumas funcionalidades únicas e que mais ninguém tem. Estas distinguem os smartphones de toda a concorrência, quer dentro, quer fora do universo Android. Agora, e depois de ter sido um exclusivo, o Call Screening parece estar prestes a ser aberto a muitos mais smartphones Android de outros fabricantes.

Call Screening, uma novidade exclusiva dos Pixel

O Call Screening é uma das funcionalidades mais interessantes para quem usa um smartphone Pixel da Google. Esta funcionalidade consegue atender uma chamada telefónica e determinar quem liga e qual o assunto. O Assistente da Google assume este processo e transcreve para o utilizador toda a informação.

Este é um exclusivo que a Google tem para os seus Pixel e para um grupo muito restrito de fabricantes, ainda mais porque está também num número restrito de mercados. Sem que existam planos para a sua disponibilização geral, surgem agora informações que afinal este passo está prestes a ser dado.

Google quer abrir a mais fabricantes Android

O utilizador Yuval17G do Reddit revelou que conseguiu ativar o Call Screening no seu smartphone OnePlus com root. Mais interessante que este passo já de si importante, está que este utilizador conseguiu também descarregar alguns pacotes de idiomas adicionais. Neste caso foram os pacotes de idiomas hindi e "inglês (Índia)".

Para além destes pacotes de idiomas, muitos outros estavam disponíveis, dando a entender que esta funcionalidade estará prestes a ser uma realidade em outros mercados. A Google estará lentamente a preparar esta novidade, para depois a integrar no Android e em outros fabricantes, até agora com o acesso barrado.

Funcionalidade vai ganhar novos idiomas

Do que pode ser visto, pela presença destes pacotes, é provável que o Call Screening também chegará à Áustria, Bélgica e Suíça. As capturas de ecrã do Reddit também mostram que o português do Brasil é será uma presença, o que é uma adição curiosa, visto que Pixel não são vendidos neste país.

Resta então aguardar que a Google disponibilize esta funcionalidade e assim garanta que o Call Screening fique acessível a todos. Será uma melhoria que certamente muitos vão usar de forma recorrente e assim evitar chamadas que não lhe interessam.