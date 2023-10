Anúncio bizarro da Samsung a pressionar a Apple: “Também somos bolhas”

Depois de a Google ter iniciado uma campanha #GetTheMessage, que apela à Apple para adotar o RCS, agora a Samsung também faz eco desta pressão. Num novo anúncio bizarro, "as bolhas verdes e as bolhas azuis querem estar juntas", a empresa sul-coreana quer que a Apple deixe o seu sistema e adote o sistema que o Android utiliza. Qual a razão destes constantes "ataques"?

O RCS ou Rich Communications Service, é um novo protocolo de comunicação, criado pela Google, que funciona da mesma forma que o SMS. Traz, contudo, mais qualidade e funcionalidades às mensagens. Na verdade, o que este serviço oferece, na sua essência, também o iMessage oferece.

Como tal, a Apple não está interessada em deixar o seu serviço para adotar um que tem o controlo da Google.

Mais um vídeo a pressionar a Apple

Os novos 30 segundos de vídeo tentam brincar com a história de Romeu e Julieta, sendo o utilizador do iPhone aparentemente Julieta e o do Android Romeu. A ideia é que os pais de Julieta, a Apple neste mundo bizarro, não a deixam falar com Romeu através do RCS. Em vez disso, têm de recorrer à comunicação através de bolhas verdes.

Toda esta pressão fará sentido? Provavelmente não. Mais uma vez, agora com um anúncio verdadeiramente estranho e confuso, as marcas fora do ecossistema da empresa de Cupertino querem forçar a que todos pautem pela mesma bitola. O que já vimos em vários serviços é que este não é de todo o caminho mais certo.

O anúncio é, literalmente, apenas uma gravação de ecrã de uma conversa na aplicação de mensagens de um dispositivo Samsung.

"Não deixe que a Apple lhe custe o amor", diz a Samsung

A Apple já por várias vezes vincou que o seu sistema é mais seguro, traz mais oportunidades de utilização entre os utilizadores do seu ecossistema, mas a Google, e agora os seus parceiros, continuam a teimar.

Seguramente, por trás de uma campanha tão bem elaborada, #GetTheMessage, deverá existir um interesse muito forte. Quiçá seja mesmo a sobrevivência do serviço, visto que os custos da sua manutenção estarão ao cargo da Google e dos seus parceiros. Claro que só com uma comunidade ativa, como é a da Apple, se poderá capitalizar mais rapidamente uma plataforma que só por si está a ser substituída pelos mais conhecidos serviços de terceiros, como o WhatsApp, por exemplo.

Apesar de toda esta pressão, a insistente campanha publicitária "Get The Message" da Google não parece ter mexido minimamente com a agulha. A Apple não mostrou sinais de adotar o RCS e, em vez disso, continua a utilizar o SMS básico com o seu iMessage (Mensagens).

Há algum tempo, quando questionado sobre a impossibilidade de um utilizador Apple não poder enviar uma mensagem à sua mãe que tinham um Android, Tim Cook respondeu cabalmente: "compre um iPhone para a sua mãe".