Já foram despedidas mais de 6.000 pessoas na indústria de jogos em 2023

Infelizmente ao longo deste ano temos falado sobre dezenas de casos de empresas do setor tecnológico que despediram uma quantidade significativa da sua força de trabalho. E os dados recentes mostram que só na indústria de jogos foram demitidas mais de 6.000 pessoas neste ano de 2023.

Mais de 6.000 despedimentos na indústria de jogos

Sabemos que este ano não está a ser fácil para ninguém, e as entidades empregadoras do ramo tecnológico têm tomado decisões difíceis ao despedir muitos dos seus funcionários. E o ramo dos jogos, embora esteja a ser um ano bastante positivo me termos do lançamento de novos títulos, está também a ser fortemente afetado por este flagelo de demissões.

De acordo com o site videogamelayoffs.com, até ao momento já foram despedidas mais de 6.100 pessoas que exerciam funções na indústria dos jogos. Para além disso também foram fechados vários estúdios de criação de jogos. No entanto, na realidade este número ainda pode ser maior, uma vez que muitos estúdios de jogos não registaram os seus despedimentos, o que condiciona a recolha de dados feita pelo site.

Os detalhes mostram que o passado mês de setembro foi o que registou o maior número de estúdios que demitiram, com 17 empresas nestas andanças. Em maio esse número foi de 15 e em junho foi de 14.

A Unity foi a empresa que registou o maios número de demissões, atingindo 900 pessoas só neste ano. Em segundo lugar econtra-se a Epic Games como 830 afetados, seguindo-se a Amazon com 535 despedimentos. Feitas as contas, são mais de 80 as empresas de jogos que cortaram no seu pessoal neste ano de 2023.

De seguida pode ver a lista de todas as empresas de jogos que demitiram pessoal, segundo os dados do site:

Telltale Games

Keywords Studios

Twitch

Naughty Dog

Team17

Creative Assembly

Epic Games

Mediatonic

Maze Theory

Other Ocean Interactive

Blizzard Entertainment

Roblox

Crystal Dynamics

Beamdog

ProbablyMonsters

DoubleDown Interactive

Ascendant Studios

Visual Concepts

Rainbow Studios

VentureBeat

Gearbox Publishing

Romino Games

EastSide Games

Blackbird Interactive

BioWare

Vela Games

Imagendary Studios

Striking Distance Studios

Popcore

CD Projekt Red

Double Stallion Games

Product Madness

TavroxGames

Daedalic Entertainment

Ludia

Niantic

Elodie Games

Wildseed Games

Scavengers Studio

The Game Band

Embracer Group

Inverse

Firemonkeys Studio

BonusXP

Kabam

Gwent team (CD Projekt Red)

Relic Entertainment

Deck Nine Games

Brace Yourself Games

The Molasses Flood (CD Projekt)

Deviation Studios

Ubisoft

Final Strike Games

Crey Games

Plaion

Unity

Phoenix Labs

Waypoint (Vice)

Ready at Dawn

Downpour Interactive

Bungie

Lightforge Games

Counterplay Games

Line Games

Private Division

GameLoft

Survios

Big Run Studios

Nexon Games West

Mutant Arm Studios

Wicked Realm Games

InnoGames

EA

Hidden Leaf Games

HiRez Games

Meta

Riot Games

Bethesda Game Studios

The Coalition

343 Studios

GameSpot

Giant Bomb

NetEase

Algumas fontes indicaram ao site Game Industry que os motivos por detrás destes despedimentos são a situação económica atual, o crescimento vagaroso, o aumento nos custos das produções e o aumento da competividade.