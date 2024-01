Kia quer revolucionar a mobilidade com estas novas carrinhas completamente modulares

A Kia anunciou a sua nova plataforma, na qual baseará uma frota de veículos completamente modulares. O objetivo passa por ir "além da mobilidade".

A Kia aproveitou aquele que é o maior evento tecnológico do mundo, o CES, em Las Vegas, para dar a conhecer a sua nova plataforma modular de veículos elétricos, a Platform Beyond Vehicles, ou PBV.

Os veículos baseados nesta novidade ainda estão na fase de conceito e não serão o tipo de carro destinado às cidades, para deslocações privadas. Por sua vez, o primeiro veículo que a Kia está a planear, o PV5, por exemplo, centrar-se-á no transporte de passageiros e entregas, bem como outras finalidades comerciais.

A Kia apresentou quatro configurações diferentes para o seu PV5. A configuração padrão é uma pequena carrinha, que pode ser aumentada, caso seja preciso mais espaço. Além disso, é possível transformá-la numa pickup e, por fim, configurá-la para adotar a forma de táxi, para o transporte de passageiros.

Para que estas transformações e adaptações sejam possíveis, o interior é completamente modular.

Além do PV5, a fabricante também apresentou o grande PV7 e o relativamente pequeno PV1, dois veículos destinados a trabalharem em conjunto. Por um lado, o PV7, o maior da linha, que tem mais espaço interior e autonomia de condução. Depois, o PV1, pequeno e "ágil", foi concebido para entregas "last mile".

Os dois veículos podem ser ligados, de modo a facilitar o transporte da carga do PV7 para o PV1.

As carrinhas foram apresentadas, a par de um plano que procura que a PBV revolucione a indústria da mobilidade, ao mesmo tempo que impulsiona as ambições do Hyundai Motor Group em robótica, Advanced Air Mobility (AAM) e condução autónoma.

O negócio PBV da Kia representa a nossa visão de ir além do conceito tradicional de automóveis, satisfazendo as necessidades não atendidas de diversos clientes e comunidades através de veículos e serviços otimizados que atendem a circunstâncias específicas de mercado e negócios.

Explicou Ho Sung Song, presidente e CEO da Kia Corporation.

Embora não haja muitos pormenores relativamente a esta novidade, a Kia está a construir uma fábrica dedicada à PBV, na Coreia, com planos para uma capacidade de fabrico de 150.000 veículos, em 2025, e 300.000, posteriormente, numa data ainda desconhecida.