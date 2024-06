Intel quer construir “chips de IA para toda a gente”, afirma o CEO

A AMD - Advanced Micro Devices, Nvidia, TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e até a Samsung dominam a cena da indústria tecnológica, especificamente no que aos semicondutores diz respeito. Agora, no sentido de recuperar terreno, a Intel revelou que quer construir "chips de Inteligência Artificial (IA) para toda a gente".

"Queremos construir os chips de toda a gente, os chips de IA de toda a gente", disse o diretor-executivo da Intel, Pat Gelsinger, na sequência de um domínio claro dos seus rivais nos últimos anos.

Na conferência de tecnologia Computex, em Taipei, na terça-feira, o CEO da Intel disse, à CNBC, que a empresa quer aproveitar as suas fábricas nos Estados Unidos para construir os chips "de toda a gente".

Com fabricantes a dar mais de si ao mercado, nos últimos anos, a Intel quer recuperar a sua posição como principal fabricante de chips do mundo. De acordo com um relatório da Counterpoint Research, em 22 de maio, a americana não está sequer entre as seis principais empresas em termos de receita, tendo registado um prejuízo operacional mais amplo de 7 mil milhões de dólares, em 2023, em relação ao ano anterior.

Apesar da fase má, a Intel ocupou o pódio de maior fabricante de chips do mundo até 2017, quando a Samsung Electronics a ultrapassou em receita. Mais tarde, em 2023, a TSMC terá ultrapassado a Samsung.

A primeira peça é voltar à liderança, porque muitas das perdas estão associadas a uma tecnologia de processo não competitiva. O capital é fundamental. E o que dissemos é que temos de ter competitividade económica se quisermos construir estas fábricas nos Estados Unidos e foi isso que a Lei dos chips fez. Criou condições de concorrência equitativas se eu estivesse a construir uma fábrica na Ásia ou nos Estados Unidos.

Disse Pat Gelsinger.

Segundo a CNBC, espera-se que os financiamentos da administração de Joe Biden ajudem a Intel a fazer avançar o seu fabrico de semicondutores e a sua investigação e desenvolvimento.

A Intel quer, também, alcançar a Nvidia e a AMD, após ter estado à margem da Inteligência Artificial e ter visto gigantes da tecnologia Meta, Microsoft e Google comprarem o maior número possível de chips à Nvidia.