NASA escolhe empresa de Eric Schmidt para Marte. SpaceX tem concorrência

A NASA atribuiu à Relativity Space uma nova missão rumo a Marte, numa decisão que poderá colocar a empresa liderada por Eric Schmidt diretamente na disputa com a SpaceX pelo acesso ao Planeta Vermelho.

Aeolus vai monitorizar a atmosfera de Marte

A NASA anunciou a seleção da Relativity Space para desenvolver e operar uma missão científica destinada a Marte. A empresa, que passou para o controlo do antigo presidente executivo da Google, Eric Schmidt, será responsável pela construção da nave espacial, pelo lançamento e pela viagem até ao planeta.

O projeto, denominado Aeolus, seguirá um modelo de colaboração já utilizado pela agência espacial norte-americana noutras iniciativas. Neste formato, a NASA concentra-se na componente científica, enquanto o parceiro fornece a infraestrutura necessária para concretizar a missão.

A missão Aeolus transportará quatro instrumentos científicos destinados à observação da atmosfera marciana. O objetivo passa por recolher dados diários sobre poeiras, ventos e temperaturas à escala global, algo que nunca foi realizado com este nível de frequência.

Jared Isaacman, administrador da NASA, destacou que a combinação entre tecnologia desenvolvida pelo setor privado e instrumentos científicos da agência permitirá obter mais resultados científicos em menos tempo, além de disponibilizar informação essencial para futuras missões humanas.

Calendário apertado para a Relativity Space

O lançamento está atualmente previsto para 2028, um prazo bastante exigente para uma empresa que ainda não demonstrou plenamente as suas capacidades em missões orbitais.

Além de desenvolver a nave que transportará os instrumentos científicos, a Relativity Space terá também de concluir o desenvolvimento do foguetão Terran R, o veículo que deverá colocar a missão em órbita e iniciar a viagem para Marte.

Nem a NASA revelou o valor do contrato, nem a empresa divulgou detalhes adicionais sobre o financiamento do projeto.

Uma oportunidade para ultrapassar a SpaceX

A entrada de Schmidt no setor espacial surpreendeu vários analistas, sobretudo devido aos elevados custos e à forte concorrência existente nesta indústria. Ainda assim, atrasos registados por alguns concorrentes podem criar espaço para novas empresas conquistarem contratos e relevância no mercado.

A nova missão para Marte acrescenta ainda um elemento simbólico à rivalidade indireta entre Schmidt e Elon Musk. Embora o fundador da SpaceX tenha defendido durante anos a colonização de Marte, a empresa ainda não realizou uma missão própria ao planeta.

Se o calendário for cumprido e a Aeolus partir em 2028 conforme previsto, a Relativity Space poderá tornar-se a primeira empresa privada a enviar uma missão bem-sucedida ao Planeta Vermelho.

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