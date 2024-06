Procura uma bicicleta elétrica para as suas deslocações? Conheça a E-Bike dobrável DYU T1

A mobilidade elétrica tem ganho cada vez mais destaque, e a DYU T1 surge como uma opção excelente para aqueles que procuram um meio de transporte prático, confortável e ecológico para o dia a dia.

Design compacto e elegante

A E-Bike DYU T1 destaca-se pelo seu design compacto e elegante, ideal para deslocações na cidade. A estrutura em liga de magnésio confere leveza e resistência, tornando-a fácil de manobrar e de transportar em espaços reduzidos, como elevadores ou transportes públicos, já que é dobrável em 2 pontos: a meio do quadro e no guiador.

As rodas são modernas, de 3 raios. Está disponível em duas cores, preto aço e verde oliva, tonalidades que lhe dão um toque moderno e sofisticado.

Motor com boa prestação e sensor de binário

Equipada com um motor de 250W, a DYU T1 oferece um desempenho robusto, onde muitos utilizadores até dizem parecer ter mais potência. Permite enfrentar facilmente subidas e percursos mais exigentes sem esforço. A velocidade máxima pode alcançar os 25 km/h, proporcionando um ritmo adequado para deslocações urbanas rápidas e eficientes.

O sensor de binário, ou torque, é capaz de detetar a força exercida nos pedais e, em função disso, ajustar suavemente o apoio elétrico. Dessa forma, e em conjunto com o carreto Shimano de 7 velocidades, permite maior conforto na utilização, sem arranques bruscos e com a possibilidade de ir ao ritmo que preferir.

Vistas essas características, está completamente enquadrada com a regulação europeia, tendo inclusive certificação CE.

Conforto e Segurança

A DYU T1 não deixa de lado o conforto do utilizador. O assento é ajustável e inclui amortecimento no espigão, desenhado para proporcionar uma postura correta e confortável, mesmo em percursos mais longos. As rodas são de 20 polegadas, com pneus adequados a estradas urbanas e ligeira gravilha.

No que toca à segurança, a DYU T1 está equipada com travões de disco tanto na roda dianteira quanto na traseira, oferecendo uma resposta de travagem rápida e eficaz. As luzes LED dianteira e traseira asseguram visibilidade em condições de baixa luminosidade, aumentando a segurança durante a noite ou em dias mais cinzentos. Também inclui refletores nas rodas.

Controlo

A DYU T1 vem equipada com um painel de controlo sem ecrã, que surgiu por feedback dos utilizadores. Devido às E-Bikes serem naturalmente mais rápidas, no sentido de evitar distrações causadas pela informação no ecrã, esse recurso foi removido e substituído pelo mínimo essencial: um indicador de carga luminoso.

Os utilizadores podem também ter facilmente perceção de alterações na velocidade já que tudo é controlado pelo sensor de binário, não necessitando assim de recorrer a um ecrã para saber a velocidade.

Bateria e autonomia

A bateria de lítio de 10 Ah é outro ponto forte desta bicicleta, garantindo uma autonomia de até 55 km com uma única carga, em modo de assistência. Isto significa que pode utilizar a DYU T1 durante vários dias sem a necessidade de recarregar, dependendo do uso. E quando for necessário carregar, o processo é simples e rápido, levando aproximadamente 5-6 horas para uma carga completa.

Para um carregamento mais cómodo, a bateria é removível, podendo ser carregada separadamente da E-Bike. Está protegida com um mecanismo anti-roubo.

Conclusão

A DYU T1 é a escolha perfeita para quem procura um meio de transporte sustentável, prático e confortável para as deslocações diárias. Com um design elegante, funcionalidades pensadas para o conforto e segurança e boa autonomia, esta bicicleta elétrica promete transformar a sua rotina e contribuir para um estilo de vida mais saudável, ecológico e barato.

A E-Bike DYU T1 está disponível por 749€ (IVA incluído) para os primeiros 5 utilizadores do código de desconto DYUZTE. Pode ver outras promoções DYU atualmente a decorrer.

DYU T1