Xiaomi já sabe onde usar o CyberOne, o seu robô humanoide! Vai ajudar nas suas fábricas

Apesar de ainda não estarem massificados, há algumas gigantes tecnológicas que começam a apostar na criação do seu robô humanoide. Os exemplos da Tesla e da Xiaomi são claros no rumo a seguir e estas marcas querem agora potencializar o que criaram. A Xiaomi tem agora uma visão clara de onde quer usar o CyberOne, o seu robô humanoide. Curiosamente não é onde muitos o esperavam.

Xiaomi já sabe onde usar o CyberOne

Há muitos anos que temos presente nas muitas fábricas espalhadas pelo globo a presença de robôs. Estes são, tipicamente, estacionários e desempenham tarefas repetitivas e que podem ser perigosas para os trabalhadores humanos. Esse poderá ser um modelo do passado, pelo menos na ideia da Xiaomi.

A empresa revelou recentemente que a Xiaomi Robotics promove atualmente uma implementação faseada do seu robô CyberOne no seu próprio sistema de produção. Segundo a informação revelada, a inteligência deste robô humanoide poderá ser utilizada em cenários específicos do seu processo de fabrico.

A Xiaomi prevê a construção de uma plataforma de código aberto por meio de inovações e avanços tecnológicos. A divisão continua a desenvolver uma versão mais capaz e inteligente do seu robô, que poderá contribuir em mais áreas do processo de fabricação da Xiaomi. A empresa também prevê expandir a aplicação para vários setores, como a eletrónica, máquinas, inteligência artificial e automóveis.

Robô humanoide vai ajudar nas fábricas

O CyberOne está equipado com braços e pernas avançados, suporta equilíbrio de postura de movimento bípede e atinge um torque máximo de até 300 Nm. A empresa também demonstrou a capacidade deste robô para detetar emoções humanas, além de possuir capacidades avançadas de visão. Pode criar uma reconstrução virtual tridimensional do mundo real, com uma série de outras tecnologias avançadas.

O robô mede 177 cm de altura e 52 kg de peso, com envergadura de 168 cm. Suporta até 21 graus de liberdade em movimento e atinge uma velocidade de resposta em tempo real de 0,5 ms para cada grau de liberdade, o que permite simular totalmente os movimentos humanos. Graças ao seu algoritmo de controlo, a postura de caminhada do CyberOne foi programada para ser natural e estável.

Tal como a Tesla prevê fazer, também a Xiaomi quer colocar o CyberOne a ser usado em situações do dia a dia. Esta chegada às fábricas da marca vem iniciar o seu processo de integração e abre depois portas para utilizações ainda mais complexas, no sentido de explorar ao máximo o que este robô humanoide pode oferecer.