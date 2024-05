Samsung não quer que os clientes usem peças de outras marcas e pede que lojas os denunciem

Um documento divulgado por uma loja de reparação independente levanta o véu sobre as condições contratuais da Samsung. Uma delas parece implicar que os comércios denunciem os clientes, caso vejam que o smartphone foi previamente reparado com peças de substituição assinadas por outras marcas. Mas há mais...

Aparentemente, é mandatório que as lojas de reparação independentes celebrem um contrato com a Samsung para poderem vender peças genuínas da marca. Conforme apurou a 404 Media, que teve acesso a um destes documentos, a sul-coreana exige que a loja forneça o nome, informações de contacto, como o e-mail e número de telefone, identificador do aparelho e a natureza da queixa dos clientes a uma base de dados da empresa - não é claro se os clientes estão cientes do fornecimento das informações à Samsung e se esta situação também se verifica em Portugal.

Mais, se a loja de reparação detetar que o seu dispositivo foi previamente reparado com uma peça que não seja da Samsung, a empresa exige que o estabelecimento "desmonte imediatamente" o seu dispositivo e "notifique[-a] imediatamente".

A empresa deve desmontar imediatamente todos os produtos que são criados ou montados a partir de, compostos por, ou que contenham quaisquer peças de serviço não adquiridas à Samsung. [A loja] deverá notificar imediatamente a Samsung por escrito sobre os detalhes e circunstâncias de qualquer uso não autorizado ou apropriação indevida de qualquer Peça de Serviço para qualquer finalidade que não seja de acordo com este Contrato. A Samsung pode rescindir este Contrato se estes termos forem violados.

Lê-se no contrato, conforme avançado por vários órgãos de comunicação social.

Segundo ressalvado pelo Android Authority, desmontar o produto de um cliente porque possui peças que não foram compradas à Samsung parece ser uma prática "flagrantemente anti-consumidor".

Ainda mais, se considerarmos que a(s) peça(s) em questão pode(m) estar a funcionar perfeitamente e o problema do cliente pode nem estar relacionado com ela(s). Esta abordagem da Samsung pode resultar em substituições e pagamentos desnecessárias pelas lojas e pelos clientes, respetivamente.

A notícia surge depois de a iFixit ter anunciado, no dia 23 de maio, que estava a terminar a sua parceria de reparação com a Samsung. A loja citou o preço das peças de reposição, a recusa da Samsung em permitir que a iFixit ajudasse as lojas de reparação locais e vários outros motivos para o fim do vínculo.