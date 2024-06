Tronsmart junta-se à promoção de verão 618 para oferecer melhor som às suas festas

O verão está à porta e não há como aproveitar este calor sempre acompanhado de boa música. As promoções de verão 618 do AliExpress estão agora a começar, e a Tronsmart junta-se para oferecer descontos até 60%. Aproveite!

Tronsmart Bang Max

A Tronsmart Bang Max é uma autêntica "bomba" portátil, adequada para quem gosta de grande intensidade sonora. Tem som de 3 vias, com dual tweeters, mid-tweeters e woofers, com uma potência máxima de 130W.

Tem capacidade para se ligar a outras colunas iguais, utilizando a tecnologia TuneConn, podendo criar uma envolvência de sincronização de até 100 colunas em simultâneo. Têm proteção IPX6 e uma autonomia de até 24 horas com utilização contínua mas moderada. Permite ajustar a equalização a partir da app no smartphone e ajustar a animação luminosa.

A Tronsmart Bang Max está disponível em promoção por 180,93€ (IVA incluído).

Tronsmart Halo 200

A Tronsmart Halo 200 é um sistema de som de 3 vias que oferece uma grande amplitude sonora sem distorção, com som de 120 W emite um som incrível. Poderá sincronizar até mais de 100 colunas através da tecnologia TuneConn e emparelhar 2 altifalantes via TWS. Tem uma autonomia média de 18 horas de reprodução contínua.

Uma das características mais interessantes é o facto da Halo 200 oferecer 5 modos de iluminação diferentes para adicionar um elemento visual vibrante a qualquer festa. Além disso, a app Tronsmart permite fazer uma personalização da reprodução de luzes e preferências de EQ, ajustando-se as preferências do utilizador e do próprio ambiente.

Com 3 versões disponíveis (standard, mono mic e dual mic), a Halo 200 apresenta-se como a combinação perfeita para todas as necessidades de entretenimento. É compatível com microfone com e sem fio, por isso, pode facilmente organizar festas ou pequenos eventos públicos. Além disso, tem entrada para instrumento, como guitarra, que permite gravar e tocar.

Está disponível em promoção por cerca de 122,96€ (IVA incluído).

Tronsmart Bang SE

A Tronsmart Bang SE ocupa um lugar mais modesto mas bastante competente. Com uma potência de 40W, continua a ser adequada para uma utilização outdoor.

Tem 2 full-range drivers para uma reprodução de som em stereo, pode ser ligada com outra coluna para reprodução em simultâneo e é compatível com Bluetooth 5.3. Também permite utilizar cartão microSD, Pen drive USB ou aux-in.

Tem uma grande autonomia que, se usada com alguma moderação, pode ascender até às 24 horas de reprodução contínua. Existe ainda uma correia para poder transportar a coluna ao ombro ou a tiracolo.

Está disponível em promoção por cerca de 59,85€ (IVA incluído).

Tronsmart Halo 100

A Tronsmart Halo 100 é uma coluna portátil que integra 2 mid tweeters, 1 tweeter e 1 woofer, com um driver de 5,6". Vem equipada com Bluetooth 5.3 e uma potência de 60W. Destaca-se ainda o facto de poder ser controlada via app, para personalização de efeitos de áudio, permitir ligar outra coluna igual em stereo e de ter tecnologia SoundPulse disponível. Permite também ligar dois dispositivos em simultâneo via Bluetooth.

Na zona frontal, existe ainda um conjunto de luzes que podem ser programadas em 5 modos diferentes, de forma a criar um ambiente de festa mais imersivo. A coluna é à prova de água com certificado IPX6.

Em termos de autonomia, a fabricante garante até 18 horas de reprodução máxima.

Está disponível em promoção por cerca de 76,16€ (IVA incluído).

Todas estas promoções são limitadas, a decorrer na loja do AliExpress até ao próximo dia 24 de junho.