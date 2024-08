Raspberry Pi lança o Pico 2 por cerca de 4,5 euros

O Raspberry Pi continua a ser o mais popular mini PC do mundo. Mas a Fundação Raspberry Pi tem outras placas. Recentemente foi lançada a Pi Pico 2 que está apenas disponível por cerca de 4,5 euros (5 dólares).

Chama-se Raspberry Pi Pico 2 e segunda edição da placa da Raspberry Foundation que pode ser usada para os mais diversos cenários. A placa é de pequena dimensão e tem um conjunto de especificações muito interessantes.

Especificações do Raspberry Pi Pico 2

De acordo com o que foi revelado, o Raspberry Pi Pico 2 tem as seguintes características:

Dual Arm Cortex-M33 ou processador dual Hazard3 @ 150MHz

520 KB on-chip SRAM

Software e hardware compatível com o Raspberry Pi Pico 1

programming using mass storage over USB

2 × UART

2 × controladores SPI

2 × controladores I2C

24 × canais PWM

4 x canais ADC

1 × controlador USB 1.1 e PHY

12 × PIO state machines

Suporte para Open source C/C++ SDK, MicroPython

Pode operar dentro do seguinte espaço de temperatura; -20°C até +85°C

Voltagem suportada: 1.8–5.5V DC

No mundo há muitos projetos com o Raspberry Pi como micro controlador. Um micro controlador é diferente de um microprocessador, que contém apenas um CPU. O Raspberry Pi Pico inclui um processador integrado, uma pequena quantidade de memória e outros recursos para que se criem projetos interessantes. De acordo com o que foi publicado pela Raspberry Foundation.

O que se pode fazer com o Pico 2?

Deteção de luz e temperatura e controlo desses dispositivos

Dispositivos de deteção de incêndio e segurança de edifícios

Controlos remotos

Brinquedos

Sistemas embebidos

etc

O RPi tem um excelente ecossistema, e se não precisa de conectividade sem fio, este dispositivo é o apropriado. O ambiente VSCode é uma excelente ferramenta para trabalhar com este Raspberry Pi Pico. O MicroPython é surpreendentemente incrível em comparação com a linguagem de programação C, especialmente para novos programadores.

Pico 2