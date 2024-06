Apple vai permitir o envio de mensagens iMessage via satélite no iOS 18

O iOS 18 é a próxima grande versão do sistema operativo do iPhone que chegará oficialmente em setembro. No entanto, a primeira versão beta para programadores ainda carece de algumas das funcionalidades reveladas na keynote do WWDC 2024. Uma dessas funcionalidades é a possibilidade de envio via satélite de mensagens iMessage através da aplicação Mensagens da Apple. Ou seja, vamos poder enviar mensagens e outros conteúdos diretamente da app Mensagens mesmo quando não temos uma ligação à Internet ou dados móveis ativos.

A tecnologia de satélite da Apple evolui no iOS 18

Todos os iPhones a partir do iPhone 14 incluíam capacidades de comunicação por satélite. Além disso, durante os primeiros dois anos após a compra, a Apple ofereceu estas funcionalidades gratuitamente, tendo sido adicionado um terceiro ano alguns meses mais tarde. Assim, se o utilizador comprar um novo iPhone, terá a garantia de dispor desta tecnologia gratuitamente durante vários anos.

Além disso, a Apple ainda não divulgou informações sobre preços para o uso dos seus recursos de conetividade via satélite, sugerindo que pode considerar manter o serviço gratuito.

No iOS 17, já tínhamos a possibilidade de nos ligarmos aos serviços de emergência através do SOS Emergência via satélite, de nos ligarmos à assistência rodoviária e até de enviarmos a nossa localização quando não tínhamos ligação à Internet via Wi-Fi ou dados móveis.

A Apple deu um passo em frente com o lançamento do iOS 18 e expandiu a funcionalidade de satélite para incluir o envio de mensagens através do iMessage:

Com as capacidades de satélite do iPhone 14 ou posterior, é possível manter-se ligado a amigos e familiares através do iMessage ou SMS, mesmo sem serviço de telemóvel ou Wi-Fi. Ao enviar mensagens de texto no iMessage, também pode utilizar funcionalidades importantes como enviar e receber mensagens, emoji e Tapbacks. E todas as suas iMessages enviadas por satélite são encriptadas de ponta a ponta.

Tal como as restantes funções satélite, estarão disponíveis a partir do iPhone 14, desde que tenha o iOS 18. Além disso, não só poderá enviar mensagens através do iMessage, como também poderá enviar outro tipo de conteúdos, como Emojis ou Tapbacks (reações). No entanto, o site não especifica se esta nova função terá um custo adicional, embora tudo pareça sugerir que continuará a ser gratuita, pelo menos durante os primeiros três anos após a compra de um iPhone 14 ou posterior.

Por outro lado, não há confirmação de que a função chegará a mais países para além dos Estados Unidos, como se lê no site oficial da Apple, embora as chamadas SOS Emergência via satélite cheguem a mais países em todo o mundo.

Este é mais um passo para a Apple alargar as chamadas via satélite ao planeta.