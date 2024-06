Apesar das taxas sobre os carros chineses, NIO traz o seu sexto elétrico para a Europa

A NIO lançou, oficialmente, o seu SUV EL8 na Europa. Focada no mercado europeu, a fabricante chinesa não parece ter ficado intimidada com as taxas adicionais sobre os carros elétricos oriundos da China, expandindo o seu catálogo em cinco mercados, inicialmente.

A NIO foi fundada na China e, como outras fabricantes, tem cimentado a sua presença no mercado doméstico, oferecendo carros totalmente elétricos. A tentar conquistar a Europa desde 2021, a fabricante chinesa vende, neste mercado, cinco modelos: ET7, o ES7, o ET5, o ET5T e o ES6.

Apesar da mudança de nome, para "L" em vez de "S", de modo que os clientes europeus possam comprar um EL7 ou EL6, estes são os mesmos modelos que a empresa produz na China.

Recentemente, a NIO informou que o seu emblemático EL8 (ES8, na China) foi oficialmente lançado na Europa, apesar das taxas anunciadas pela União Europeia sobre as importações de carros elétricos chineses.

De acordo com uma publicação na sua página na Weibo, a NIO lançou oficialmente o SUV EL8 na Europa, iniciando as vendas na Noruega, Alemanha, Países Baixos, Suécia e Dinamarca.

Europa recebe o SUV elétrico EL8 da NIO

O modelo atualizado, baseado na plataforma NT 2.0 da NIO, foi lançado na China, no início deste ano. Inclui uma atualização do chip do cockpit e dois motores elétricos com uma potência máxima de 480 kW, e um tempo de 0 a 100 km/h de 4,1 segundos.

Para que nada falte aos compradores, os SUV serão apoiados pela crescente infraestrutura de carregamento da fabricante de automóveis na Europa. De acordo com a empresa, esta opera, atualmente, 43 estações de troca de baterias e 45 supercarregadores regionais, além de assegurar a disponibilidade de mais de 600.000 carregadores de terceiros para os seus clientes.

Conforme vimos, a Comissão Europeia anunciou a imposição de taxas adicionais sobre os veículos elétricos chineses. Num teto previsto de 38%, sobre todos os modelos da NIO importados para a região deverão cair 21% adicionais, de acordo com o CnEVPost.

