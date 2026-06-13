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“Powerbanks vão morrer”, afirma o CEO da empresa que sempre as dominou

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Autor: Rui Neto

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  1. Zec says:
    13 de Junho de 2026 às 13:39

    Chama-se a isso “ciclo de vida”. Também vai chegar uma altura que smartphones, portáteis, PC fixos, Smart glasses, Smart watches, Cabos, carregadores, carros elétricos, televisões, pasta de dentes, etc vai cair em desuso porque algo melhor existe ou porque o problema que o produto resolvia já não existe.

    Responder

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