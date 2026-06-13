“Powerbanks vão morrer”, afirma o CEO da empresa que sempre as dominou

A Anker construiu grande parte da sua reputação à volta de carregadores e baterias portáteis (powerbanks), mas a empresa acredita que este mercado poderá perder relevância nos próximos anos.

A Anker é hoje uma das marcas mais reconhecidas quando o assunto são acessórios tecnológicos. Quem já procurou uma powerbank ou um carregador online provavelmente encontrou produtos da empresa, que nasceu na China em 2011 pelas mãos de um antigo engenheiro da Google.

O aviso lançado pelo CEO da Anker, mestre das powerbanks

Numa entrevista recente, Yang Meng, diretor executivo da empresa, afirmou que as powerbanks dificilmente continuarão a ser uma das áreas mais lucrativas do negócio nos próximos anos. Mais do que isso, sugeriu mesmo que estes equipamentos poderão perder grande parte da sua relevância no futuro.

Para justificar a sua posição, o responsável comparou as baterias portáteis a outros produtos que tiveram enorme popularidade durante um determinado período, mas acabaram por desaparecer gradualmente do mercado. Entre os exemplos encontram-se os leitores de MP3, os leitores de cassetes e os leitores de CD.

Na perspetiva de Yang, muitos equipamentos eletrónicos têm ciclos de vida relativamente curtos. Surgem para responder a uma necessidade específica, alcançam grande popularidade e acabam por ser substituídos por tecnologias mais avançadas.

Um mercado que já não cresce ao mesmo ritmo

Embora as previsões mais pessimistas possam parecer exageradas, existem alguns sinais que ajudam a compreender esta análise. O período de maior crescimento das powerbanks aconteceu entre 2012 e 2022, impulsionado pela evolução dos smartphones e pela autonomia limitada de muitos equipamentos móveis.

Nos últimos anos, contudo, o ritmo de expansão deste mercado começou a abrandar. Uma das razões está relacionada com a evolução das baterias integradas nos próprios dispositivos. As novas tecnologias, especialmente as baterias de silício-carbono, prometem capacidades superiores sem aumentar o espaço ocupado.

Se os smartphones conseguirem oferecer autonomias substancialmente maiores, a necessidade de transportar uma bateria externa poderá diminuir para uma parte significativa dos utilizadores.

A nova prioridade da empresa não são as powerbanks

As declarações do CEO também devem ser analisadas à luz da transformação que a própria Anker está a atravessar. A empresa deixou de depender exclusivamente do segmento das baterias portáteis e passou a investir fortemente noutras categorias.

Em 2024, a marca chegou a disponibilizar cerca de uma centena de modelos diferentes de powerbanks, um sinal de saturação numa área que já não representa o principal motor de crescimento do grupo.

Atualmente, a aposta está cada vez mais concentrada no setor do áudio. A empresa tem investido no desenvolvimento de tecnologia própria, incluindo chips concebidos internamente, com o objetivo de elevar o posicionamento dos seus produtos e competir nos segmentos mais premium do mercado.

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