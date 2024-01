Fortinet Advisor: O assistente de Inteligência Artificial generativa…

A Fortinet tira partido de mais de uma década de inovação em IA e da vasta experiência em ameaças para capacitar os clientes com uma ferramenta GenAI que melhora as competências das equipas de cibersegurança. Conheça o Fortinet Advisor.

Fortinet Advisor disponível para FortiSIEM e FortiSOAR

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, acaba de adicionar o Fortinet Advisor, um assistente de Inteligência Artificial generativa (GenAI), ao seu portfólio que conta com mais de 40 soluções impulsionadas por IA.

A IA tem sido a estrutura central do Fortinet Security Fabric e dos serviços de segurança e inteligência sobre ameaças da FortiGuard Labs há mais de uma década, sendo a implementação da GenAI a mais recente inovação da Fortinet projetada para proteger os clientes e manter as operações de negócio online.

Michael Xie, Founder, President, and Chief Technology Officer da Fortinet, refere que...

A Fortinet foi pioneira na inovação da inteligência artificial na cibersegurança e, até o momento, disponibilizámos mais de 40 soluções impulsionadas por IA que colocam o poder transformador desta tecnologia nas mãos dos clientes. Estamos entusiasmados por construir o nosso legado como líder na inovação da inteligência artificial na cibersegurança com o Fortinet Advisor, que combina a vasta rede de inteligência da Fortinet com os benefícios da GenAI para aumentar a produtividade das equipas de segurança e acelerar a deteção e mitigação de ameaças.

A versão inicial do Fortinet Advisor ajudará a apoiar e orientar as equipas de Security Operations (SecOps) para que possam investigar e corrigir ameaças mais rápido do que nunca.

Atualmente, o Fortinet Advisor está disponível no FortiSIEM, a solução de gestão de eventos e informações de segurança da Fortinet, e no FortiSOAR, a solução de orquestração, automação e resposta de segurança da Fortinet.