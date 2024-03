Apple lança iOS 17.4.1 para corrigir todos os problemas do iPhone

A Apple lançou hoje oficialmente o iOS 17.4.1 para utilizadores do iPhone. Esta chega duas semanas depois de a Apple lançar o iOS 17.4 com as grandes mudanças na União Europeia.

A Apple acaba de lançar uma nova versão do seu sistema operativo para os iPhones. Como tal, se tem um iPhone que suporte a versão iOS 17, pode atualizar para a que hoje está a ser lançada. Conforme podemos ver, o número da compilação para a atualização de hoje é 21E236.

As notas de lançamento da Apple para iOS 17.4.1 dizem simplesmente:

Esta atualização fornece importantes correções de bugs e atualizações de segurança e é recomendada para todos os utilizadores.

O iOS 17.4 foi lançado a 5 de março com uma série de novos recursos, incluindo suporte alternativo para lojas de aplicações na União Europeia. A atualização também incluiu transcrições em Apple Podcasts, melhorias na proteção de dispositivos roubados e Siri, novos emojis e muito mais.

Além do iOS 17.4.1, a Apple lançou atualizações (todas contendo importantes correções de bugs e atualizações de segurança) para o visonOS 1.1.1 e iPadOS 17.4.1.