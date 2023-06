Dica: acesso rápido às aplicações recentes no Apple Watch com watchOS 10

O Apple Watch com watchOS 10 apresenta uma série de novidades na forma como usamos os botões e os menus. O botão lateral agora invoca a Central de controlo. O deslizar para cima no ecrã tem outra nova função e a coroa digital também está mais completa. Então, como podemos ter acesso rápido às aplicações que estamos a usar ou usámos recentemente? Venha daí.

O Apple Watch vai mudar. O watchOS 10, que a Apple apresentou no início deste mês, quer revolucionar os menus e a forma de interação nas muitas aplicações já presentes. Um exemplo disso é a aplicação Treino, que passa a ter maior relevância e, por esse facto, a Apple foi obrigada a mudar a forma como interagimos com os diversos menus.

Além disso, com a introdução dos widgets e outras alterações no novo sistema operativo, o utilizador poderá ter notado que muita coisa mudou, mas não se perdeu nenhuma ação. Por exemplo, o acesso à Dock de aplicações usadas ​​recentemente já não está agora acessível com o pressionar do botão lateral. Tal como referimos em cima, isso agora abre a Central de controlo.

A boa notícia é que este recurso não desapareceu, mas a forma de chegar até ele é ligeiramente diferente das versões anteriores do watchOS (watchOS 9 e anteriores).

Como tal, hoje a nossa sugestão é mostrar como ter acesso às aplicações abertas recentemente e, se necessário, fechar as mesmas com a nova interface watchOS 10.

O que fazem os botões do Apple Watch no watchOS 10

Pressione duas vezes rapidamente a Coroa Digital em vez do botão lateral para abrir a aplicação Dock do Apple Watch; Pressione o botão lateral uma vez agora abre a Central de Controlo. Se pressionar duas vezes o botão lateral abre a sua Carteira; Girar a Coroa Digital para cima agora mostra os widgets. O mesmo acontece se no ecrã do relógio deslizar o dedo parta cima; Um toque na Coroa Digital permite abrir a Dock de aplicações. Também permite voltar ao mostrador predefinido: Deslizar o dedo para baixo no ecrã são mostradas as notificações. Clicando podemos ler as notificações.

Agora, com estas novas regras de toques e deslizes, para ver ou fechar as aplicações recentes faça o seguinte:

Dê dois cliques rápidos na Coroa Digital. Serão abertas as aplicações usadas recentemente; Deslize a app para a esquerda e abrirá um botão X para a desligar.

Neste último passo, porque por vezes é mais complicado passar o dedo para deslizar a aplicação, agora pode fazer esse processo, depois de invocar as apps recentemente utilizadas, rodando a Coroa Digital. Este rodar vai levar a abrir o botão X, como vemos na imagem em baixo, retiradas do Apple Watch Ultra.

Esta última dica, parece-nos, que ainda terá de ser afinada. Isto porque quando estamos com a opção de fechar aberta, rodando a Coroa Digital, a app fica "presa". Possivelmente nas próximas versões beta e na versão final, a Apple irá trazer algo mais a esta ação.

Seja como for, estas são as novas formas de interagir com o Apple Watch, à parte, claro, do uso da Siri. Além disso, há ações que podemos parametrizar no novo botão do Apple Watch Ultra, o botão de Ação.